Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakımda yatak sayısı 111'e çıktı

İSTANBUL - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, bugün açılışı yapılan İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi ile yoğun bakım yatak kapasitesini 111'e çıkardı.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, açılışı bugün yapılan İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi ile yoğun bakımda yatak kapasitesini 111'e çıkardı. İstanbul'da ilk olma özelliğine sahip İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı'nın, yoğun bakım yatağı ihtiyacını karşılamasının yanısıra, yan dal uzmanlarının eğitimleri konusunda da önemli bir ihtiyaca cevap vermesi bekleniyor. Yoğun Bakım Bilim Dalı ve yoğun bakım ünitesinin, dahili branşlardaki ana bilim dallarında yoğun bakım hastalarına hizmet vereceği belirtildi. 0



İç Hastalıkları Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılış törenine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof. Dr. M. Sait Gönen, Başhekim Doç. Dr. Emin Köse, Dahili Bilimler Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fuat Hulusi Demirelli, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güniz Meyancı Köksal ve öğretim üyeleri katıldı.





"13 NORMAL 2 NEGATİF BASINÇLI YATAK"



Başhekim Doç. Dr. Emin Köse, "Açılacak yoğun bakım ünitemiz 13 normal, 2 negatif basınçlı olmak üzere toplam 15 yatakla hizmete açılacak. Özellikle eğitim faaliyetleri ve yan dal eğitimi noktasında fakültemize yeni bir değer kazandıran ünitemiz, aynı zamanda özellikle dahili branş yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımız için hizmet vermek üzere dizayn edildi. Hastanemizde mevcut olan yoğun bakım kapasitemizi, 15 yatakla birlikte 111'e çıkardık" dedi.





"ASİSTANLARIMIZIN DENEYİMLERİNİN ÇOK OLACAĞI BİR DÖNEM"



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen ise, "Yoğun bakım ünitesi yatak sayısının artmasıyla, hem hastalarımıza hizmet için katkı sağlamış olacağız hem de buradan yetişen asistanlarımızın yoğun bakımla ilgili deneyimlerinin çok fazla olacağı bir döneme hep birlikte başlangıç yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.





"COVİD 19 SÜRECİNDE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK"



Son olarak kürsüye gelen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, önemli bir günde bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün sadece bir yoğun bakım ünitesi açılışı değil, yoğun bakım ünitesinde eğitim alacak birçok uzmanın yetişeceği bir birimi açmış oluyoruz. Bildiğiniz gibi Covid-19 sürecinde yoğun bakımların önemi ve ihtiyacın ne kadar fazla olduğunu gördük ve deneyimledik. O dönem içerisinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çok hızlı reaksiyon alarak, tüm ameliyathanelerini yoğun bakım ünitesine çevirerek, hizmeti arttırdı" şeklinde konuştu





"HEDEFİMİZİ GEÇTİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"



Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü, "Bundan 10 yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisindeki yoğun bakım yatak oranı yüzde 3 oranındaydı. Bugün bu ünitenin açılışıyla birlikte, toplam yoğun bakım yatak kapasitemiz 111 yatağa çıkmış oluyor. Bu oran 13'e ulaşmış oluyor. Yüzde 10'u geçme hedefimizi de geçtiğimizi gösteriyor."