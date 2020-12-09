Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1352
ALTIN
468.041
DOLAR
7.8234
STERLİN
10.5307
EURO
9.4871
Hatay'da, yılbaşı öncesi hindiler satışta
Hatay'da, yılbaşı öncesi hindiler satışta
Kimliğini açıkladı
Son Dakika
Kimliğini açıkladı
Aydın’da korkutan alışveriş
Son Dakika
Aydın’da korkutan alışveriş
Van'da mühimmat ele geçirildi
Son Dakika
Van'da mühimmat ele geçirildi

Çift maske, ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, kronik rahatsızlığı olan kişilerde çift maskenin sorun olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Oğuztürk, "Kalp hastalarında, kronik akciğer hastalığı olanlar, astım, bronşit gibi dediğimiz problemlerde akciğer maalesef tam olarak işlev görememekte ve vücudun diğer organlarına oksijen naklinde gerekli olan hiyerarşiyi sağlayamamakta. Bu anlamda altta yatan zaten bir oksijen problemiyle karakterize olan bir kişide tekrar 2 maske takıp oksijen alımını da sıkıntıya sokacak nefes darlığı ve solunum sıkıntısıyla karakterize bir süreç kesinlikle daha ciddi sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir’’ dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Aralık 2020 Çarşamba 14:35
0 Okunma
Çift maske, ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir

ANKARA - Prof. Dr. Oğuztürk, koronavirüs salgınında kronik nefes darlığı gibi sıkıntıları olan kişilerin çift maske takmaması yönünde uyarıda bulundu. Prof. Dr. Oğuztürk, "Sağlık Bakanlığı onaylı bir maske kullanıyorsanız barkod takip sistemiyle de bunun gerçekten Sağlık Bakanlığı laboratuvar testlerinden onay almış bir şekilde kullanıma, satışa sunulduğuna kanaat getirmişseniz, eczanelerden tedarik etmişseniz bunun tek maske şeklinde kullanımının ideal olduğunu gönül rahatlığı ile ifade edebilirim. Burada vurgulanması gereken husus şu ki kalp hastalarında, kronik akciğer hastalığı olanlar; astım, bronşit gibi dediğimiz problemlerde akciğer maalesef tam olarak işlev görememekte ve vücudun diğer organlarına oksijen naklinde gerekli olan hiyerarşiyi sağlayamamakta. Bu anlamda altta yatan zaten bir oksijen problemiyle karakterize olan bir kişide tekrar 2 maske takıp, oksijen alımını da sıkıntıya sokacak nefes darlığı ve solunum sıkıntısıyla karakterize bir süreç kesinlikle daha ciddi sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Mümkün mertebe KOAH hastası, kalp hastası veya sistemik problemi olan insanlarımızın şu günlerde 'kapalı, izole evlerde hayat vardır' düsturuna uygun şekilde yaşamlarını devam ettirmeleri gerekiyor. Çünkü dış ortamda da şu an itibarıyla hem soğuk hava hem de maske takarak oksijen seviyesinin sıkıntısında oluşabilecek bir zemin ortaya çıktığından dolayı kendi hastalıklarının tekrar ağır seyredebilmesine gerekçe olabilecek bir tetikleme ile karşı karşıya gelebilirler. Bu anlamda tek maske kullanılması idealdir" diye konuştu.

'MASKE TAKMADAN SPOR YAPMAK İDEALİ'

Prof. Dr. Oğuztürk, spor yaparken maske takılmasıyla ilgili de uyarılarda bulunarak, "Birçok ülkede maske taktığı halde spor yaparken kalp krizi geçirip, solunum sıkıntısıyla yaşamını yitiren insanların olduğunu biliyoruz. Burada kesin olan şu ki spor yaparken maske takılması vücudun oksijen ihtiyacının bir miktar azalmasına sebebiyet verecek süreci tetikleyiyor. Yani siz spor yaptığınız zaman kan basıncınız artıyor, vücudunuzun kalp hızı artıyor ve vücudun ihtiyaç gösterdiği enerji ve oksijen ihtiyacını gidermeniz için daha fazla oksijen olması gerekiyor. Ve siz spor yaparken maske taktığınız anda da bu ihtiyacı tam olarak karşılama sürecinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Bu nedenle de bazı ülkelerde maske takarken spor yapıp yaşamını yitiren insanların haberlerini maalesef duymuştuk. Bu anlamda ideali; spor yapıyorsanız, izole bir alanda bireysel spor yapıp, diğer insanlardan uzak kalacağınız bir durum söz konusu ise maske takmadan spor yapmak ideali" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çift MaskeKronik Rahatsızlığı OlanlarProf. Dr. Hakan Oğuztürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşılar evde de uygulanabilir
Aşılar evde de uygulanabilir
Yerli üretim aşı taşıma konteyneri hazır
Yerli üretim aşı taşıma konteyneri hazır
'Koronavirüslünün olduğu kapalı ortamda maske olsa da 4 saatte virüs bulaşıyor'
'Koronavirüslünün olduğu kapalı ortamda maske olsa da 4 saatte virüs bulaşıyor'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans