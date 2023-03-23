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Çin, Kovid-19'a karşı ilk mRNA aşısına acil kullanım onayı verdi

Çin'de formülünde mesajcı ribonükleik asit (mRNA) bileşeni içeren ilk Kovid-19 aşısı, acil kullanım onayı aldı.

23 Mart 2023 Perşembe 11:14
Çin, Kovid-19'a karşı ilk mRNA aşısına acil kullanım onayı verdi
Pekin

Merkezi Hıbey eyaletinde bulunan CSPC İlaç Grubundan yapılan açıklamada, "SYS6006" adı verilen aşıya, Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinin onay verdiği duyuruldu.

Açıklamada, Çin'de acil kullanımına onay verilen ilk mRNA tipi olan "SYS6006"nın, klinik denemelerde Omicron varyantının BA.5, BF.7, BQ.1.1., XBB.1.5 ve CH.1.1. alt varyantlarına karşı etkili olduğu bildirildi.

Ülkede Kovid-19 vakalarının yaygın olduğu 10 Aralık 2022 ile 18 Ocak 2023 arasında 4 bin kişi üzerinde yapılan klinik denemelerde iki doz uygulanan kişilerde virüse karşı yüzde 85,5 oranında koruma sağlandığı belirlendi.

Çin ana karasında halen inaktif, protein alt-birim ve virüs vektörü yöntemleri ile geliştirilen 8 tip Kovid-19 aşısı kullanılıyor.

Biontech ve Moderna'nın dünyada yaygın kullanılan mRNA tipi aşıları Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri'nde uygulanıyor.

Ülkede daha önce 7 mRNA aşı adayına klinik deneme için onay verilmiş, bunlardan bazıları insanlar üzerinde denenmeye başlanmıştı.

Çin'in Kovid-19 salgının başından beri uyguladığı, "sıfır vaka" olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin 7 Aralık 2022'de aniden kaldırılmasının ardından vakalar hızla artmış, ülke bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.

Aradan geçen sürede 1,4 milyarlık nüfusun en az 1 milyarına virüs bulaştığı tahmin edilirken, Çin yönetimi, 17 Şubat'ta Kovid-19 salgınına karşı "kesin zafer" kazanıldığını ilan etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinKovid19
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