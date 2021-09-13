Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1438.72
ALTIN
488.73
DOLAR
8.4778
STERLİN
11.7273
EURO
10.0052
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi...
Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi
Safkan Elit Arap Koşu...
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji...
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı...

Çocuğunuza okula uyum süreci için 1 ay süre tanıyın

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla çocukların okula uyumda zorlanabileceğini belirten Uzm. Dr. Leyla Ezgi Tüğen, “Kaygı bulaşıcıdır ve ailelerin covid-19 ile ilgili kaygıları çocuğun okula gitme motivasyonunu azaltabilir. Çocuk ve gençlerin büyük bir kısmı geçen 1.5 yıl okula gidemediği için arkadaşlarını ve öğretmenlerini tanıyamadı. Tanımadığı ortam ve kişiler bazı çocukları duygusal olarak daha zorlayabilir. Hem ebeveynler hem öğretmenler yaklaşık 1 aylık dönemi okula uyum süreci olarak görmeli” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Eylül 2021 Pazartesi 09:36
0 Okunma
Çocuğunuza okula uyum süreci için 1 ay süre tanıyın

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Leyla Ezgi Tüğen, yaklaşık 1.5 yılın ardından tekrar başlayan yüz yüze eğitimde okula uyum sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Uzm. Dr. Tüğen, çocukların evde kaldığı dönemde sosyal gelişimlerinin zarar gördüğünü belirterek, “Okulların kapalı olduğu dönemde akademik kayıplardan ziyade çocukların sosyal-duygusal gelişimlerindeki aksamaların çok daha büyük ve önemli olduğunu düşünüyorum. Okul çocukların sadece ders yeri değil toplumsal kuralların öğrenildiği, özdenetim becerilerin geliştiği, empati ve sosyal ilişki becerilerinin kazanıldığı, fiziksel olarak hareket ihtiyaçlarının karşılandığı bir ortamdır. Bu ihtiyaçların karşılanamaması ile birlikte çocuklarda birçok ruh sağlığı probleminin arttığını gördük” dedi.

KAYGILARINIZI ÇOCUĞUNUZA BULAŞTIRMAYIN

Bu dönemde hem çocukların hem ailelerinin okula gitmekle ilgili kaygılarının olmasının normal olduğuna değinen Uzm. Dr. Tüğen, “Okula uyum süreciyle ilgili zorlukları sıralarsak öncelikle hala koronavirüs sürmekte ve ailelerin covid-19 ile ilgili ‘çocuklar okulda önlemlere uyacak mı, maskeler düzenli takılacak mı, hijyen kuralarına uyulacak mı’ gibi kaygı uyandıracak düşünceleri var. Biliyoruz ki kaygı bulaşıcıdır ve ebeveynlerin kaygılarının çocuğa geçmesiyle, çocuğun okula gitme motivasyonu azalacaktır. Uzun zamandır okula gitmeyen çocukların uyku düzenleri bozulmuş durumda, sabah erken kalkmakta zorlanma çocukların okula uyumlarını olumsuz etkilemekte. Çocuk ve gençlerin büyük bir kısmı ya yeni bir okula başladı ya da geçen 1.5 yıl okula gidemediği için arkadaşlarını ve öğretmenlerini tanıyamadı. Tanımadığı ortam ve kişiler bazı çocukları duygusal olarak daha zorlayabilir. Ruh sağlığı sorunları yaşayan çocukların okula uyum süreci daha zor olabilir. Örneğin dikkat eksikliği ve öğrenme zorlukları çocukların derslerle ilgili kaygılarını arttırabilir. Özellikle küçük çocuklarda aileden ayrılma kaygısı okul reddinin önemli nedenlerinden biridir” diye konuştu.

4 MADDEYLE OKULA UYUMU KOLAYLAŞTIRIN

Uzm. Dr. Leyla Ezgi Tüğen, okula uyum zorluğunda yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

“Ebeveynler olarak koronavirüs ile ilgili kaygılarımızın normal olduğunu bilelim, önlemlerle ilgili okuldan bu konuda bilgi alıp birbirimize destek olup iş birliği yapalım. Hem ebeveynler hem öğretmenler yaklaşık 1 aylık bir süreyi okula uyum süreci olarak görmeli, akademik yüklenmelerden ziyade çocukların okula gelme motivasyonlarını arttırmaya yönelik aktivitelere öncelik vermeli. Aileler evde uyku, beslenme, oyun, dersler ve aile ile vakit geçirme gibi günlük rutinleri artık okul rutinine göre ayarlamalı, hafta sonu bile rutinlerde bozulmalar çok olmamalı, kurallar konusunda sert değil ama net olunmalı. Ev ortamı okul rutinine göre düzenlenmeli, çanta giysi araç gereç hazırlıkları akşamdan çocukla birlikte yapılmalı. Okula uyum sürecinde yapılmayacak en önemli şeylerden biri çocuk zorlanıyor diye okula göndermemek bu durumu daha da kaotikleştirecektir. Okula uyum sürecindeki zorluklarda öğretmenlerle iş birliği yapılması önemlidir ancak 1 ayı geçmesi ya da okula gitmeme şeklinde olan okul reddi durumunda mutlaka bir çocuk ve ergen psikiyatri uzmanından yardım alınması gerekmektedir.”

Anahtar Kelimeler:
Uzm. Dr. Leyla Ezgi TüğençocukOkulöğrenciEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya tıp literatüründe bir ilk: Covid-19, akciğer kanserini taklit etti
Dünya tıp literatüründe bir ilk: Covid-19, akciğer kanserini taklit etti
'İki virüs aynı anda vücutta bulunabilir'
'İki virüs aynı anda vücutta bulunabilir'
Durmuş: Hastaneler de adliyeler gibi geniş güvenlikli olmalı
Durmuş: Hastaneler de adliyeler gibi geniş güvenlikli olmalı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans