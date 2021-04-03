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'Çocukları kanserden korumak için elektromanyetik ortamlardan uzak tutun'

Çocuk Kan ve Genetik Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, kanserden korunmak için elektromanyetik ortamlardan uzaklaşmak gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Canatan, “Her türlü bilgisayar, cep telefonu, elektrikli cihazların hepsi sürekli elektromanyetik dalga saçarak vücudumuzdaki genlerin yapısını bozuyor. Çocukların özellikle tablet, bilgisayar ve cep telefonlarını mümkün olduğunca kısa süreli kullanmasını sağlayın" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Nisan 2021 Cumartesi 14:19
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'Çocukları kanserden korumak için elektromanyetik ortamlardan uzak tutun'

ANTALYA - Prof. Dr. Duran Canatan, halkın kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için Türkiye’de her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 'Ulusal Kanser Haftası' etkinlikleri nedeniyle açıklamalarda bulundu. Kanserin yüzyılın hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Canatan, “Geçen yıllara kadar tüm dünyada ve ülkemizde kalp damar hastalıkları ön plandayken, son yıllarda kanser hastalıkları bunun önüne geçti. Çünkü teknoloji, çevre kirliliği gibi birçok faktör kanserin yayılmasına yol açmakta. Özellikle genetik faktörler bunların içerisinde yer alıyor" diye konuştu.

Kanserin genetiğine bakıldığında, vücutta üç tür gen olduğunu aktaran Prof. Dr. Canatan, "Bunlardan biri kanseri baskılayıcı genler. Bu genlerde değişim olursa, yani mutasyona uğrarsa kansere yol açıyor. İkincisi, DNA tamir genleri. DNA'nın bozulmasına neden olan birçok faktör var. İşte bu genler de sürekli vücudumuzu tamir ederek ayakta kalmamızı sağlıyor. Bu DNA tamir genlerindeki bozukluklar da kansere yol açıyor. Üçüncü genler ise onkogenler dediğimiz genler. Bu genlerin de hücre yapısı değiştiğinde kanser yapıyor. Bu genler hastalıklara yol açarken, nesilden nesile de aktarılabiliyor. Dolayısıyla kanserlerin bir kısmı kalıtsal. Kolon, mide, meme kanseri gibi kanserleri sayabiliriz" dedi.

'MÜMKÜN OLDUĞUNCA KISA SÜRELİ KULLANILSIN'

Kanserden korunmak için ilk önce vücudun sağlıklı olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Duran Canatan, şöyle konuştu:

“Doğa yürüyüşü, sağlıklı beslenme, stresten, travmalardan uzak kalmak çok önemli. En önemlisi de elektromanyetik dediğimiz her türlü bilgisayar, cep telefonu, elektrikli cihazla temasımıza dikkat etmeliyiz. Bu cihazlar sürekli elektromanyetik dalga saçarak vücudumuzdaki genlerin yapısını bozuyor. Herkese mesajımız şu; lütfen mümkün olduğu kadar elektromanyetik ortamlardan uzak durun. Çocukların özellikle tablet, bilgisayar ve cep telefonlarını mümkün olduğunca kısa süreli kullanmalarını sağlayın. Bu bireyler için, geleceğimiz için çok önemli. Kanserden kurtulmanın en önemli tarafı elektromanyetik ortamlardan uzaklaşılmasıdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çocuk Kan Ve Genetik Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran CanatanKanserden Korunmak IçinElektromanyetik Ortamlar
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