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'Covid-19 kalp krizi ve kalp yetmezliğine yol açabiliyor'

KARDİYOLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, kalp hastalığı olmayan bireylerde de Covid-19 sırasında kalp hastalıklarının gelişebildiğini belirterek, "Covid-19 olan 45 yaşında bir hastamız, 7'nci veya 10'uncu gününde kriz geçirdi. Ana damar yüzde 100 kapandı. Kolesterol, şeker ve tansiyon yok. Koronavirüs, beyni ve akciğeri tuttuğu gibi kalbi de tutabiliyor. Pıhtı oluşumunu tetiklediği için kalp krizine yol açabiliyor. Kalp kasını tutarak miyokardit dediğimiz kalp yetmezliğine yol açabiliyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ekim 2020 Pazartesi 10:29
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'Covid-19 kalp krizi ve kalp yetmezliğine yol açabiliyor'

Diyarbakır'da özel hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, kronik kalp rahatsızlığı olup, koronavirüse yakalanan hastalara daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Kalp hastalarının koronavirüse yakalanmalarıyla süreci daha ciddi geçirebileceklerine dikkat çeken Akdağ, "Covid-19 pıhtı oluşumunu tetiklediği için kalp krizine yol açabiliyor. Kalp kasını tutarak miyokardit dediğimiz kalp yetmezliğine yol açabiliyor. Öte yandan kalbimizin etrafını saran zarda bulunan sıvının artmasına ve iltihaplanmasına yol açabiliyor ve ritim bozukluğu yapabiliyor. Bu anlattığımız hasta gruplarından hepsiyle karşılaştık. Bu komplikasyonlar hastalığın aktif döneminde olabileceği gibi sonrasında da görülebilir" diye konuştu.

'TESTİ POZİTİF ÇIKTIKTAN 10 GÜN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRDİ'

Bazı hastalarda, koronavirüsü atlattıktan birkaç hafta sonra nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetlerinin geliştiğini aktaran Doç. Dr. Akdağ, şunları kaydetti:

"Hastalar bize sıklıkla efor dispnesi dediğimiz hareket etmekle özellikle merdiven çıkmakla oluşan nefes darlığı şikayetiyle geliyorlar. Bu hastaların muayenelerini ve kardiyak görüntüleme tetkiklerini yaptığımızda, kalp tutumunu görebiliyoruz. Maalesef bu örneklerin hepsini gördük ve yaşadık. En son 45 yaşında bir hastamız, Covid-19 testi pozitif çıktıktan 7'nci ile 10'uncu gününde kalp krizi geçirdi. Ana damar yüzde 100 kapalıydı ve müdahale edip açtık. Yaptığımız anjiografisinde ana damarda yüzde 100'lük darlık saptadık ve stent uyguladık. Sonrasında detaylı bir araştırma yaptık ancak kolesterol, şeker ve tansiyon gibi ek risk faktörlerine rastlamadık. Hastamız Covid-19 zemininde gelişen bir kalp krizi vakasıydı. Kronik kalp hastalarında bu hastalık şiddetli geçirilebileceği gibi kalp hastalığı olmayan bireylerde de Covid-19 esnasında kalp hastalıkları gelişebilir. Dikkatli olacağız, özellikle hastalığın iyileşme döneminde kalp hastalığını düşündüren şikayetlerimiz olursa örneğin; eforla gelişen veya artan nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı gibi şikayetlerimiz olursa mutlaka kalp muayenemizi yaptırmayı ihmal etmeyeceğiz."

'KALP YETMEZLİĞİ HASTALARINA DENK GELDİK'

Covid-19'dan sonra kalp yetmezliği yaşayan hastalara da denk geldiklerini kaydeden Doç. Dr. Akdağ, "Perikardit olan ve ritim bozukluğu gelişen de gördük. Bu hastaların iyi takip edilmesi gerekiyor. Hastaların da dikkatli olması gerekiyor. Efor kapasitenizde azalma hissediyorsanız, 'Eski efor kapasitem yok' diyorsanız, 'Covid-19 oldu bitti, 2 ay geçti, ben hala bir kat çıkamıyorum' diyorsanız mutlaka kardiyak bir muayeneden geçmeniz gerekiyor. Hastalığın aktif sürecinde kaybettiğimiz hastalarımızın ölüm nedenlerinden biri de araya giren kardiyak komplikasyonların olduğunu biliyoruz. Özellikle kalp krizi, kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları gelişmesi maalesef ölümcül seyredebiliyor. Bazı hastaların bu süreçte kalp ilaçlarına ara verdiklerini gördük. Bu çok büyük bir hata. Bırakın ilaçlara ara vermeyi biz şu an Covid-19 olan hastalara kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz ki oluşabilecek pıhtıların önüne geçelim. Kalbe veya başka bir organa zarar vermesin" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırDoç.Dr.Serkan AkdağCovid19Kalp KriziKalp
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