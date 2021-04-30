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Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu

ANKARA'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Covid-19 Tanı Laboratuvarı’nda şubat ayına göre, günlük gelen numune sayısı, 4 kat artarak, 8 binlere yükseldi. DHA'nın görüntülediği laboratuvarda, tanı konulan numunelerin yüzde 95'ini İngiltere mutasyonu oluşturuyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Nisan 2021 Cuma 10:48
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Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu

Ankara'da İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 tanı laboratuvarından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Covid-19 Tanı Laboratuvarı'nı DHA görüntüledi. 7 gün 24 saat 65 kişilik personelin çalıştığı laboratuvarda; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği ilçelerin yanı sıra Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi’nden gelen numuneler inceleniyor. Ayrıca bütün özel kurumlardan gelen numuneler de burada teste tabi tutuluyor. Laboratuvarda kullanılan, Sağlık Bakanlığı'nca sağlanan tanı kitleri ile mutasyonlu virüsler de tespit ediliyor.

'GÜNLÜK NUMUNE SAYISI 4 KAT ARTTI'

Laboratuvarda günlük test sayısı, şubat ayına göre 4 kat artarak, 8 binlere yükseldi. Laboratuvar sorumlusu ve mikrobiyoloji uzmanı Gönül Aksu, şubatta gelen numune sayısının çok düştüğünü belirtip, "O zamanlar bu sayı günlük 2-3 bin bandında gidiyordu sonra yavaş yavaş artmaya başladı. Geçen hafta bu sayı günlük 8 bine çıktı. Şimdi ise biraz daha sakinledi ama şubat ayına göre geçtiğimiz hafta günlük gelen numune sayılarımız 4 katına çıktı. Numune sayısı arttıkça buradaki çalışma da yoğunlaşıyor. 24 saat nöbet tutuyoruz. Gece de çalışılıyor. Gelen numunenin en fazla 8 saat içinde sonucunun çıkması hedefleniyor. Öyle olunca çok yoğun ve tempolu bir çalışma süreci oldu ve o süreç hala devam ediyor" dedi.

'TANILARIN YÜZDE 95'İ İNGİLTERE MUTASYONU'

Mikrobiyoloji uzmanı Aksu, gelen numuneler arasında İngiliz varyantının sıkça görüldüğüne dikkat çekerek, "Bakanlığımızın bize temin ettiği mutasyonu da saptayan bir kit kullanıyoruz. Mutasyonların bir kısmını saptıyor ve şu anki kitimiz 3 kanal üzerinden çalışıyor. Bu İngiltere mutasyonunu direkt saptıyor. Her çalışmada eğer varsa biz İngiltere mutasyonunu görebiliyoruz. İngiltere mutasyonu şu an pozitif olarak tanı koyduğumuz örneklerin yüzde 95’ini oluşturuyor. Hakim mutantı, İngiltere mutantı olarak söyleyebiliriz. Yüzde 95 civarında İngiltere mutasyonu saptıyoruz" diye konuştu. 

'POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 25-30'

Gönül Aksu, günlük numuneler arasında vaka artışlarından sonra pozitiflik oranlarının da arttığına dikkat çekerek, "Gelen numuneler içinde pozitiflik oranımız da değişti bu son vaka artışlarıyla birlikte. Mart ayı başında gelen numunelerde pozitiflik oranımız yüzde 10-15 bandındaydı. O giderek artmaya başladı. Şu anda ise bu oran yüzde 25-30 civarında yani gelen numunelerin yüzde 25-30'unda pozitiflik saptıyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19İngiltereMutantMutasyonVirüs
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