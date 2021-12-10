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Deride ortaya çıkan benlere dikkat; kanser riski

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Aralık 2021 Cuma 16:28
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Deride ortaya çıkan benlere dikkat; kanser riski

İSTANBUL - Deriye renk veren hücrelerin normalden farklı şekilde deriye yerleşmesiyle benlerin oluştuğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Fikret İrkin deride ortaya çıkan benler hakkında açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Fikret İrkin, “Vücudun yüzde 5’inden büyük alanı kaplayan doğuştan benlerin kanser gelişim riski fazladır” dedi.

Benlerin renkleri, şekilleri ve boyutlarının ipuçları verdiğini söyleyen Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret İrkin ben oluşumundaki en önemli faktörün genetik yatkınlık olduğunu belirtti.

AÇIK TENLİ CİLT TİPLERİNDE DAHA SIK GÖRÜLEBİLİYOR

Benlerin bazı cilt tiplerinde daha fazla görüldüğünü aktaran Op. Dr. Fikret İrkin ‘’Ben oluşumuna neden olan en önemli faktör genetiktir. Açık tenli ve mavi-yeşil gözlü olanlar, sarı-kızıl saçlı olanlar, çillenme eğilimi olan kişiler, güneşte kolay yanabilen cilt tiplerinde benler daha fazla görülür. Benler ortaya çıkma zamanlarına göre ikiye ayrılmaktadır: Doğuştan beri mevcut olanlar ve sonradan ortaya çıkan benler. Doğuştan olan benler kahve renkli lekeler şeklinde başlayabilir, zamanla bu lekelerin üzerinde kabarıklıklar görülür. Bu benlerin üzerinde kalın kıllar bulunabilir. Boyutları yaşla birlikte artabilir. Vücudun yüzde 5’inden büyük alanı kaplayan doğuştan benlerin kanser gelişim riski fazladır” dedi.
 

BENLER FARKLI ŞEKİLLERDE GÖRÜLEBİLİR

Benlerin farklı renk ve şekillerde görülebileceğini söyleyen Dr. İrkin, “Genellikle açık ya da koyu kahverengi tonlarında, ciltle aynı yüzeyde ya da kabarık olabilir. Koyu tenli kişilerde benler de daha koyu renklidir. Bazı benlerin kanser oluşturma riskleri vardır. Bu benler genellikle kenarları düzensiz olan, açık-koyu kahve renklerinin bir arada bulunduğu benlerdir. Benlerin yapısında bazı değişiklikler kanser şüphesi uyandırmalıdır. Bu değişiklikler şöyle sıralanabilir: Renk yapısında değişiklik: açık renkli bir bende koyulaşma, kırmızı-siyah renk değişikliği olması, benin boyutunda büyüme, kenarlarının düzensizliği, benin üzerinde kaşıma, benlerin üzerine kanamaların görülmesi ve yaraların açılması bu durumlarda mevcut ben zaman kaybetmeden alınmalıdır” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Deride Ortaya çıkan BenlerKanser Riski
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