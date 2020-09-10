DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIK NOTLARI

Boyun Eğmek

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu boyun eğme davranışı ve nedenleri ile ilgili bilgiler verdi.

Boyun eğicilik davranışı gösteren birey kendini insanların taleplerini karşılamak mecburiyetinde hisseder. Kendi ihtiyaçlarını söyleyemez. İyilikseverdir. Haklarına saygı gösterilmesini belirtmekte zorluk çeker.

Reddedilme konusunda hassastır. İlişkilerde reddedileceğini, kaybedeceğini, sıkıntıya gireceğini düşünenler boyun eğme davranışı gösterirler.

Otoritenin kurallarına göre davranırlar. Kendi isteklerini değerli görmezler. Sürekli onaylanmak isterler. Başkalarına sınır çizemezler.

Diğer kişilerin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından daha fazla önemserler. İnsanları memnun etmek için uğraşırlar. Kişileri kırmamak, incitmemek için çaba gösterirler.

İnsanlar ona hoşlanmadığı davranışlarda bulunduğunda bile onlara davranışlarını değiştirmelerini söylemekte zorlanır. Çatışmaları önlemeye çalışır. Uzlaşmacı ve uyumludur. Öfkesini göstermede güçlük çeker.

Terk edilmemek için kontrolü diğer kişilere bırakır. Kontrol başkalarında olduğunda daha rahat hisseder.

Boyun eğme davranışı kişinin kendine güvenini azaltır.

Boyun eğiciliğin kökeninde, çocukluk sürecinde bireyin anne babasının onun isteklerinin önemsiz olduğu izlenimini vermesi ve çocuğun kendi ihtiyaçlarını belirttiği zaman, ailenin ona öfkeli davranması olabiliyor.

Otoriter, baskıcı ve aşırı koruyucu ebeveyn tutumları da boyun eğicilik sorununa neden olabilir.

Boyun eğme davranışının rahatsız edici olduğu durumlarda destek almak gereklidir.

Hipnoterapi - psikoterapi ile bireyin boyun eğmesine neden olan olaylar ve durumlar bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Yaz Lekeleri Sorun Olmasın

Pek çok kadının en büyük dertlerinden biri, özellikle yaz sonunda güneşlenmeye bağlı cildinde meydana gelen lekeler. Son dönemde özellikle bu soruna yönelik geliştirilen yöntemler arasında mekanik ve kimyasal peeling uygulaması olan Innofacial öne çıkıyor. Anti-aging etkili radyofrekans yöntemi ile kombine olarak uygulandığında lekelerin yanı sıra sizi rahatsız eden yaşlanma belirtilerinden de kurtulmanıza yardımcı oluyor. Dermatolog Dr. Deniz Yavuz, yaz mevsiminin bu davetsiz misafirlerinden kurtulmanın etkili yollarını anlatıyor.

Yaz sonrası yeni mevsime girerken ciltte oluşan güneş lekeleri ile nasıl savaşacağız?

Yazın yoğun güneşe bağlı yıpranmış cildi hasar görmüş kolajeni ve oluşmuş lekeleri hafifletmek amaçlı öncelikle düzenli aralıklar ile derinlemesine cilt temizliği gereklidir. Hem mekanik hem de kimyasal peeling uygulaması olan Innofacial yöntemi ile üç farklı solüsyon kullanılarak kimyasal bir soyma ve temizleme işlemi yapılır. Bu yöntem, son dönemin cilt yüzeyini yeniden yapılandırmanın en yeni ve gelişmiş metodlarından biri. Eş zamanlı olarak, derinlemesine temizlik işlemi, soyma ve nemlendirme, antioksidan bakımı ile cilt görünümünü iyileştirerek daha güzel bir cilde kavuşmayı sağlayan hidradermabrazyon yöntemi de oldukça etkili.

Cilt lekelerini yok eden yöntemler arasında yeni teknolojiler arasında hangi uygulamalar öne çıkıyor?

Özellikle altın iğne yani fraksiyonel mikroiğneli radyofrekans yöntemi, IPL teknolojileri yüzdeki lekeler ile savaşta yeni ve güçlü teknolojiler olarak son dönemde ilgi çekiyor.

Innofacial ve radyofrekans uygulamaları ayrı ayrı hangi özelliklere sahip? Bu iki uygulamanın kombinasyonu ciltte nasıl bir etki yaratıyor?

Innofacial temizleme işlemi ile cilt yüzeyinde birikmiş atılamayan ve gözenekleri tıkayan gündelik ölü derilerin derinlemesine temizlenmesi, günlük bakım ile arındırılamayan gözeneklerde biriken artıkların ve çevresel kirlerin mekanik oarak temizlenmesini sağlar.

Forma Radyofrekans ise ciltte 20’li yaşlardan itibaren azalan kolajenin yeniden yapılanmasını ve yenilenmesini sağlanarak ince çizgileri azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca zamanla çene hattında oluşan kırışıklık ve sarkmaları önleyerek, cildin yeniden elastikiyet kazanmasını sağlar. Son olarak da cilt tonunu düzenleyerek yaşlanmanın belirtilerini azaltmada etkilidir.

Uygulama süreci nasıl işliyor?

Innofacial uygulamasının ayda 1 kez yapılması önerilirken.

Forma Radyofrekans yöntemi ise 2 hafta ara ile 4-6 seanslık uygulamalarla 4-6 ay sürdürmek istenirse ek seanslar ile de sonucu uzatmak mümkün.

Kimler bu yöntem için uygundur?

Mekanik peeling, cildinde sorunu olsun olmasın tüm cilt tipleri için uygun olmakla birlikte, hassas ve rozaseik ciltlerde belli solüsyonları kontrollü uygulayarak daha iyi sonuçlar almak mümkün. Özellikle Forma Radyofrekans işlemi gıdı ve çene ve boyun bölgesinde sıkılaşma ve gerginlik isteyenler için ağrısız ve konforlu bir uygulama.

Uygulama sonrasında kişi cildini lekelenmeye karşı korumak için nelere dikkat etmeli?

Güneş lekelerinden kurtulmak, çok uzun soluklu ve sabır gerektiren bir tedavi gerektirir. Leke hastalarının çantalarında en yakın ulaşabilecekleri noktada güneş koruyucu kremleri, lekeye karşı ciltlerini koruyacak fiziksel bariyerleri her zaman bulunmalı. Leke tedavisini evde devam ettirdikleri ürünlerini de tedavi süreci boyunca ihmal etmemeleri gerekir.

Innofacial ve radyofrekans kombinasyonunun etkisi ne zaman görülmeye başlanıyor?

Leke tevavisinde uygulanan bu kombine işlemin etkisini artırmak için, beraberinde altın iğne dediğimiz kolajenin ve elastinin yenilenmesini ve sıkılaşmasını sağlayan ekstra bir uygulama ile de cildin daha parlak ve gergin olması sağlanır.

Yapılan tüm bu uygulamalar kalıcı mıdır yoksa dönemsel olarak tekrarlamak gerekir mi?

Mekanik ve kimyasal işlem, kalıcı değildir. Düzenli aralıklar ile tekrar edilmesi, sonucun daha uzun soluklu olmasını ve daha parlak temiz bir cilde kavuşmayı sağlar. Radyofrekans uygulaması ise sene içinde iki haftalık ara ile tüm yüz, boyun ve dekolteye uygulanmalı. Seans sayısına bağlı olarak sonuç süresini uzatmak düşünülebilir.

KYÄNİ HL5 KOLLAJEN TÜRKİYE’DE…

Doğal kaynaklardan üretilmiş, maksimum bioyararlanım için hidrolize formda sunulan HL5, aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı için gereken protein ihtiyacını karşılamaya destek olan bir kollajen.

Protein, vücuttaki en önemli yapı taşlarından biri. Kolay sindirilebilir proteinler ise, yaş aldıkça sağlığımızı korumak için daha da önemli hale geliyor. Vücutta bulunan en yaygın protein olan kollajen, ciltte, kemiklerde, kaslarda, deride, saçlarda, tırnaklarda, eklemlerde ve tendonlarda bulunan temel bir protein.

Amerika’lı sağlıklı yaşam firması Kyäni’nin yeni ürünü HL5, cildin zaman içinde kaybetmekte olduğu elastikiyetini yeniden kazanmasına yardımcı olarak güzelliğinize güzellik katarken, aynı zamanda saçlarınızın, tırnaklarınızın, eklem ve kaslarınınızın güçlenmesine, hücrelerin tazelenmesine yardımcı olan bir kolajen.

AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT’TEN HYDRATE SERİSİ,

YAZIN KURUYAN SAÇLARA NEM DESTEĞİ…

Yazın güneş tam tepedeyken ve hava sıcakken, soğuk sulara atlamaktan daha güzeli olamaz. Aynı bunun gibi saçlar da sürekli neme ihtiyaç duyar. Özenle seçilmiş saf içeriklerden oluşan vegan* saç ürünleri markası AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT’in HYDRATE serisi tam da bunun için geliştirildi. Antioksidan özellikleriyle bilinen favori yaz meyvesi mango ile yatıştırıcı ve arındırıcı özelliklere sahip fesleğen özlerini bir araya getiren seri, saçları yeniden canlandırabilmek için mükemmel nem kazandırıcı formülü yarattı.

Perdelens Pandemiye Rağmen Avrupa’da İhracatını Arttırdı

Dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgını yüzünden evlerde dekorasyonlar değişiyor. Bakterilerle mücadele eden akıllı perdeler pencereleri süslüyor.

Koronavirüs salgınında evlerini koruma altına almak isteyenler, dekorasyonda köklü değişikliklere gidiyor. Ev hayatının vazgeçilmez eşyalarında dayanıklılık ve antibakteriyel özellikler ön plana çıkarken, hijyen faktörünü göz önünde tutan ürünler ihracat rekoru kırıyor.

Türk perde sektörünün öncü markası Perdelens'in Pazarlama Direktörü Rıza Er, pandemi sürecinde AR-GE'si yapılan ürünlerin dış pazarlarda rekabet gücünü artırdığını söyledi. Er, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi; "Zorunlu olmadıkça evden çıkmadığımız bu günlerde, ev temizliği çok daha fazla önem kazanmaktadır. Ev hanımları ev temizliğinde olduğu gibi perde temizliğinde de Koronavirüs’e karşı çok daha fazla dikkatli olmalı, tül ve diğer perde çeşitlerinin mümkün olduğunca hijyene uygun temizleyicilerle temizlenmesi gerekmektedir. Üretimini yaptığımız tül ve diğer perde çeşitlerinin yanında Türkiye'de ilk olarak tül, fon ve güneşliğin aynı anda tek mekanizmada buluştuğu, yüzün üzerinde renk ve desen seçeneğine sahip estetik görünümü ile ev hanımları tarafından çok beğenilen ve dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi gören Lens Perde modelimizi piyasaya sürdük. Türkiye'de olduğu gibi başta Avrupa olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde ev hanımları tarafından yoğun talep gören Lens Perde modelimiz; sökme, takma ve yıkama konusundaki rahatlığı ile bu salgın döneminde ev hanımlarının işlerini kolaylaştırıp, perde temizliğine ayırdığı süreyi minimuma indiriyor.’’

Sinoz'dan yaz'ın son günlerine özel bakım kampanyası

Sinoz'un efsane ürünü Leke Kremi, Eylül ayı boyunca 89TL üstelik aloe vera ve salatalık özlü Yüz Temizleme Jeli hediye...

Güneş ışınlarının hala çok güçlü olduğu eylül dönemlerinde, güneş lekelerinizi yok etmek hayal değil. Cilt lekelerinin oluşumunda önemli bir etken olan güneşin cildimize yararları kadar zararları da tartışılmaz bir gerçek. Özellikle yoğun bir şekilde güneşe maruz kalan ciltlerde oluşan kararma ve lekeler için geliştirilen %3 C Vitamini içeren özel formülü ile Sinoz Leke Kremi Sonbahara özel 89TL üstelik aloe vera ve salatalık özlü Yüz Temizleme Jeli hediyesi ile birlikte.

Sinoz Leke Kremi, sabah ve akşam düzenli olarak kullanıldığında; hem güneşin neden olduğu hem de yaşlanmaya bağlı lekelerin oluşumunu önlemeye yardımcı olan ödüllü Sinoz Leke Kremi, cilde ihtiyacı olan nemi sağlayarak canlı ve aydınlık bir görünüm sağlıyor.