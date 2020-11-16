Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1301
ALTIN
471.522
DOLAR
7.7475
STERLİN
10.2373
EURO
9.1735
Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor
Diyet yapmadan verilen kilolar kanser...
Tek düşüncem, tek hedefim Fenerbahçe'nin başarısı
Tek düşüncem, tek hedefim Fenerbahçe'nin...
3D teknoloji ile hasta memnuniyetsizliği sıfıra iniyor
3D teknoloji ile hasta memnuniyetsizliği...
Lütfi Türkkan'ın açıklamaları tepki
Lütfi Türkkan'ın açıklamaları tepki

Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor

Kolon ve mide kanseri gibi kanserler sinsi ilerleyerek, uzun zaman hiçbir belirti vermeyebiliyor. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Orman ‘alarm semptomları’ olarak bilinen, aşırı iştahsızlık, diyet yapmadan istem dışı kilo kaybı, ağızdan ya da makattan kan gelmesi gibi belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek; bunlar görüldüğünde hemen doktora başvurulmasının önemini vurguladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Kasım 2020 Pazartesi 14:34
0 Okunma
Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor

İSTANBUL - Ülkemizde en sık görülen kanserlerden birinin mide kanseri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Süleyman Orman "Ülkemizde her yıl yaklaşık 10 bin mide ilişkili kanser görülüyor. Tedavisinde, endoskopik, laparoskopik ve kapalı cerrahiler uygulanıyor" dedi.

ORGAN KORUMAYA YÖNELİK CERRAHİLERİN SIKLIĞI ARTIYOR

Açık cerrahide yapılabilen işlemlerin aynısı, laparoskopik cerrahide de yapılabiliyor diyen Doç. Dr. Süleyman Orman "Kapalı cerrahilerde, hastanede daha kısa kalınması, hastanın ağrısının daha az olması gibi hasta dostu unsurlar bulunuyor. Laparoskopik cerrahinin ardından hasta sosyal yaşantılarına daha hızlı dönebiliyor. Eğer kanser erken evredeyse, daha bölgesel ameliyatlarla organı koruyabiliyoruz" diye konuştu.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ EVRE MİDE KANSERİNDE 5 YILLIK SAĞ KALIM YÜZDE 70'LERE ÇIKTI

Gastrointestinal kanserlerin ilk üç evresinde laparoskopik cerrahi yönteminin kullanılabildiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Orman "Ancak tümörler erken dönemde saptandığında çok etkin tedaviler mevcut. Mide kanseri çok erken evredeyken bile endoskopiyle tespit edilebiliyor. Bu nedenle tedbir olarak düzenli endoskopi ve kolonoskopileri aksatmamak gerekiyor. Tabii ki ileri evre hastalarda da yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. İkinci ve üçüncü evredeki mide kanseri hastalarının, onkolojik cerrahisinin ileri dönem istatistiklerine baktığımızda, 5 yıllık sağ kalım yüzde 70'lere çıktı. Ülkemizde bu konuda eksiksiz bir şekilde hizmet verilebiliyor. Ancak unutulmamalı ki, mide kanserinde ameliyat sonrası takipler de çok önemli" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kolon Ve Mide KanseriDiyet Yapmadan Verilen KilolarKanser Belirtisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19’a karşı gargara önerisi
Covid-19’a karşı gargara önerisi
3D teknoloji ile hasta memnuniyetsizliği sıfıra iniyor
3D teknoloji ile hasta memnuniyetsizliği sıfıra iniyor
Filtresiz valfli maskeler tehlike saçıyor
Filtresiz valfli maskeler tehlike saçıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans