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Diyetisyen Hülya Çağatay: Maxilipo yöntemiyle bölgesel incelme mümkün

Bölgesel yağlar pek çok kişinin ortak sorunu. Kadınlar genellikle kalça bölgesi ve civarında, erkekler de göbek çevresinde biriken yağlardan şikayetçi. Yaz mevsiminin yaklaştığı şu günlerde bu şikayetler daha çok gündeme gelmeye başladı. Her ne kadar bölgesel zayıflamanın mümkün olmadığı düşünülse de, Diyetisyen Hülya Çağatay bunun bir yolu olduğunu söylüyor: “Maxilipo yöntemiyle bölgesel incelme mümkün.” 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Nisan 2021 Perşembe 09:38
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Diyetisyen Hülya Çağatay: Maxilipo yöntemiyle bölgesel incelme mümkün

HABER: DİNÇER KARACALAR

Vücudunun belli bölgelerinde birikmiş yağlarla başı dertte olan herkesin hayali, bölgesel zayıflamadır. Ancak ameliyat olmadan, sadece diyet ya da spor yaparak bölgesel zayıflama sağlamak pek mümkün değil. Diyetisyen Hülya Çağatay, gelişen teknoloji sayesinde artık ameliyat olmadan da yüz güldüren sonuçlar elde edilebildiğini söylüyor: “Estetik görünüm açısından istenmeyen bir durum olan fazla kilolar, birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Diyabet, insülin direnci, kardiyovasküler hastalıklar, karaciğer yağlanması, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve hiperlipidemi gibi kötü sonuçlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Ayrıca fazla kilolar vücuda eşit oranda dağılım sağlamadığında görünüm açısından farklı vücut tipleri ortaya çıkabiliyor. Diyet ya da egzersizle birlikte kilo kaybı sağlansa da istenilen bölgeden incelme mümkün olmayabiliyor. Bu durumda devreye estetik dünyası; ‘invaziv’ yani cerrahi işlem gerektiren ya da ‘invaziv olmayan’ yöntemlerle devreye giriyor. İnvaziv yöntemlere örnek olarak gösterebileceğim liposuction, konforsuz ve uzun ömürlü olmayan bir yöntem. Ancak kolay ulaşılabilir, pratik, cerrahi işlem gerektirmeyen ve daha konforlu olan invaziv olmayan yöntemler son zamanlarda yüz güldüren sonuçlar sağlayabiliyor.”

DERİYE ISI VERİLEREK

SU MOLEKÜLLERİ HAREKETE GEÇİRİLİYOR

İnvaziv olmayan yöntemlerin uzun ömürlü sonuçlar verebildiğini söyleyen Hülya Çağatay, o yöntemler arasında son dönemde en çok “Maxilipo” uygulamasının öne çıktığını belirtiyor: “Maxilipo yönteminde, tripolar radyo frekans uygulaması yardımıyla deri üzerinde ısı 41-43 derecelere kadar güvenli bir şekilde çıkarılır. Deri altında bu ısının 50 derece civarında hissedilmesi sağlanır. Bu bölgedeki su molekülleri harekete geçirilir, bölgesel zayıflama için gerekli olan yağ hücresinden kilo vermek böylece mümkün hale gelir. Maxilipo uygulamasında kilo verme miktarı yüksek olmasa bile belirlenen bölgelerde ciddi incelmeler elde edilir. Zaten bölgesel zayıflama için önemli olan kilo vermek değil, o bölgelerdeki yağ miktarında beden değişimi ve incelme olmasıdır.”

DİYET VE EGZERSİZLE

DESTEKLEMEK GEREK

Peki Maxilipo yöntemi hangi bölgelere uygulanabilir ve kaç seans uygulamak gerekir? Hülya Çağatay, “Maxilipo uygulamasında seans aralığı kişinin yağ oranına göre değişiyor. Genellikle 4-6 seans aralığında uygulama yapılıyor. Bel çevresi, kol, sırt, gıdı, kalça, basen, alt bacak, üst bacak, diz kapağı, ayak bilekleri ve yüze uygulanabiliyor” diyor. Çağatay, istenen sonuç için uygulamaya ek olarak diyet ve egzersiz de yapılması gerektiğinin altını çiziyor: “Diyet-egzersiz-medikal uygulamalar, bölgesel incelmenin üçlü sacayağıdır. Bunlardan biri eksik kalırsa istenilen sonuca ulaşılamayabilir. Çünkü yağ hücresinin yüksek oranda küçülmesini hedefleyen uygulamalar esnasında doğru beslenme büyük önem taşımaktadır. Maxilipo uygulanan bölgede diğer bölgelere göre daha fazla incelme sağlanır. Bunun sonucunda da eşitlenmiş ve orantılı bir beden ortaya çıkar. Diyet ile sorunlu bölgeyi daha fazla küçültür, egzersizle kilo veriminizi desteklerken kas kütlesini şekillendirerek daha ince bir görünüme kavuşursunuz.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Diyetisyen Hülya ÇağatayMaxilipo Yöntemiyle Bölgesel Incelme MümkünDinçer Karacalar
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