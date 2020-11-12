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Dr. Efe Kaya; Diş Gelişimine İyi Gelen Besinleri Açıkladı

20’li yaşların sonuna kadar diş üretiminin olduğunu, bu yüzden yenilen ve içilen gıdaların çok önemli olduğunu ifade eden Diş Hekimi Efe Kaya, dişlerin yapısının yoğun olarak inorganik maddelerden oluştuğunu ve bunların ise yoğunlukla minarelerden meydana geldiğini belirtti.

Elif GÜNAY
Elif GÜNAY
12 Kasım 2020 Perşembe 14:48
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Dr. Efe Kaya; Diş Gelişimine İyi Gelen Besinleri Açıkladı

İSTANBUL- "Dişlerin ağızda oluşum aşaması sırasında bu diş üretim sistemime katılacak maddeler doğru beslenmeden geçiyor" diyen Kaya, “Yoğun kalsiyum içeren süt yoğurt peynir ayran gibi gıdaların yoğun tüketilmesi gerekir. Havuç patates ve brokoli A vitamini deposu olduğundan tüketimi sonucu diş üretim mekanizması desteklenir. Balık et ve tavuk yoğun fosfor içeriği sayesinde dişlerin yapısını destekleyecektir. Dişlerin ağızda oluşumu tamamlandıktan sonra dişlerin mine yapısını bozabilecek asitli içeceklerden kaçınılmalı tüketilme durumda ise pipet kullanılmalıdır. Yoğun asit diş minesinde erozyona sebep olur. Yoğun karbonhidrat içeren gıdalar diş çürüğüne yatkınlığını artırır" ifadelerini kullandı.

Diş çürüğüne sebep olan ağızda 3 çeşit bakteri olduğunu vurgulayan Kaya, “Bu bakterilerin tek tüketim Kaynağı karbonhidratlardır. Diş bölgesinde temizlenmeyen karbonhidrat artıklarını kullanan bu bakterilerin çıkardığı asit sonucu dişlerimiz çürümeye başlar. Bu sebeple çikolatalar, lokum ve benzeri yapışkan gıdalar diş çürümesini hızlandırır. Karbonhidrat vücudun temel enerji kaynağı olmakla beraber kaliteli karbonhidrat tüketiminden (yulaf, tahıl, sebzeler) kaçınılmamalıdır. Aksine lif içeren bu grup karbonhidratlar ağız içinde yoğun çiğnendiğinden dişleri temizleyerek tükürük akış hızını artırır. Tükürük dişleri temizleyen ve çürümesini engelleyen bir yapıdır. Şekersiz sakız tüketimi tükürük akış hızını arttırarak dişleri temizler. Ama yoğun kullanımı kas ağrılarını tetikleyebilir“ şeklinde konuştu.

ELİF HAYVALI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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