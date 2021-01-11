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Dr. Paköz; Koronavirüs beyin fonksiyonlarını etkileyebilir

BEYİN ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Paköz, koronavirüs hastalarında epileptik nöbetler oluşabileceğini belirterek, "Koronavirüsün hem merkezi sinir sistemi hem de periferik sinir sistemi üzerinde etkileri var" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ocak 2021 Pazartesi 10:05
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Dr. Paköz; Koronavirüs beyin fonksiyonlarını etkileyebilir

Dünya genelinde etkisi süren koronavirüsün akciğer ve kalp gibi organlar üzerindeki etkileri pek çok kez gündeme geldi ancak uzmanlar bu kez, beyin fonksiyonları üzerinde oluşabilecek etkilere karşı uyardı. Koronavirüsün beyin bariyerlerini aşabileceğini söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi'nde görevli Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Paköz, "Koronavirüsün hem merkezi sinir sistemi hem de periferik sinir sistemi üzerinde etkileri var. Virüs ve mikroplar, vücudumuza girerken bazı bariyerlerle karşılaştığı gibi beyinde bunun haricinde ekstra bariyerlerle karşılaşıyor. Fakat koronavirüs bu bariyeri de değişik yollarla aşabiliyor. Bu aşma, kan yoluyla olabileceği gibi koku siniri gibi bazı sinirler üzerinden geriye doğru yayılım göstererek de gerçekleşiyor. Hal böyle olunca koronavirüs beyin fonksiyonlarını etkileyebiliyor" dedi.

'EPİLEPTİK NÖBETLER OLUŞABİLİR'

Verilerin gün geçtikçe arttığını, dolayısıyla koronavirüsün beyin üzerindeki etkilerinin daha detaylı konuşulabildiğini söyleyen Dr. Paköz, "Koronavirüs hasta sayıları arttıkça elimize yeni gelen verilere göre koronavirüs geçiren hastaların yaklaşık 3'te 1'inde nörolojik semptomların da görüldüğü bildirilmeye başlandı. Merkezi sinir sistemi üzerinden etkili olanlar genelde baş ağrısı, baş dönmesi, koku kaybı, tat kaybı gibi nörolojik semptomları ifade ediyor. Aynı zamanda bazı vakalarda epileptik nöbetler görülebiliyor. Periferik sinir sistemi üzerinde etkili olanlar sinir ağrıları, el ve ayaklarda uyuşma, güçsüzlük gibi etkilere sebep olabiliyor" diye konuştu.

'NÖBET SIKLIĞINDA ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR'

Nörolojik hastaların koronavirüs geçirmesiyle birlikte semptomlarında artış oluşabildiğini anlatan Dr. Paköz, "Örneğin epilepsi hastalarında nöbet sıklığında artış görmeye başladık. Bu virüsün direkt etkisinden de olabilir, pozitif olduğu dönemde yoğun ateşle birlikte beyinde etkiler oluşmuş olabilir. Eğer hasta koronavirüs geçirdiyse ardından ellerde uyuşma, baş ağrısı, baş dönmesi gibi semptomlar geliştiyse uyanık olmakta fayda var. Sinir sistemi üzerinde bir hasar oluşmuş olabilir. Özellikle periferik sinir tutulmaları çok yaygın değil ancak vakalar bildiriliyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr. Burak PaközKoronavirüsBeyinSınır
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