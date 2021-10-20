Dr. Servet Karaca 'revizyon burun ameliyatı tehlikeli midir?' sorusunu yanıtladı

DİNÇER KARACALAR

KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Servet Karaca, revizyon (ikincil) rinoplasti ameliyatının gerektiği durumları anlatarak "Revizyon rinoplasti başlı başına ciddi tecrübe gerektiren cerrahidir ve bütün tekrar edilen cerrahilerde olduğu gibi bazı zorlukları içermektedir" dedi.

Kimi insanlar görünümü kimi insanlar da sağlıklı nefes alabilmek amacıyla burun ameliyatına (rinoplasti) başvuruyor. Bazı istenmeyen durumlardan dolayı da ikinci bir ameliyat gerekliliği ortaya çıkıyor. İkinci bir ameliyat yaptırmak zorunda kalanların merak ettiği şey ise revizyon burun ameliyatının tehlikeli olup olmadığıdır. KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Servet Karaca, merak edilen soruya cevap verdi.

Daha önce rinoplasti geçirmiş bir burnun tekrar estetiksel amaçlı düzeltilmesi işlemine revizyon rinoplasti ameliyatı dendiğini belirten Dr. Servet Karaca "Rinoplasti ameliyatı sonrası kişinin beklediği buruna sahip olamaması, zamanla burun yapısının bozulması, travma vb. nedenlerle ikincil ameliyat gerekebilir. Bu durumda yapılan ameliyat revizyon (ikincil) olarak adlandırılmaktadır. Revizyonu en çok yapılan cerrahidir. Bunun nedeni ise burnun yüzümüzün tam ortasında olup oldukça dikkat çekmesidir" dedi.

"Rinoplasti ameliyatı sonrası, her cerrah için değişen oranlarda olmak üzere ortalama yüzde 5-15 arasında tekrar cerrahi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Minimal düzeltmeler gerekebileceği gibi, ciddi yapısal problemlerin düzeltileceği daha kapsamlı bir cerrahiye de gerek duyulabilir. Revizyon rinoplasti başlı başına ciddi tecrübe gerektiren bir cerrahidir." ifadelerini kullanan Dr. Servet Karaca şöyle devam etti:

"Revizyon burun estetiğinin sebepleri arasında sıklıkla; burun ucu düşmesi, burunun eğilmesi, asimetrik görünüm, burun tıkanıklığı sayılabilir. Buruna güzel bir görünüm kazandırırken nefes alma fonksiyonunun da düzeltilmesi gerekir. Revizyon cerrahi gerekmesi cerrahi tecrübedeki yetersizlikler olabileceği gibi, doku iyileşme dönemi sorunları (enfeksiyon, travma) ile de ilgili olabilir. Eğri burun, hastanın beklentilerinin tam anlaşılamaması, hastaya ait özellikler (çok ince veya çok kalın deri) nedeniyle de burun yapısında problemler ortaya çıkabilir ve revizyon cerrahi gerekebilir. Dünyanın bu konuda en tecrübeli cerrahının dahi tekrar ameliyat etmesi gereken hastaları olmuştur. Çünkü doku kesildikten sonra iyileşme döneminde deri yeni burun iskeletine uyum sağlamaya çalışacaktır. Bu dönemde iyileşme dokularının anormal oluşumu burunun görünümünü olumsuz yönde etkileyebilir. Sigara-alkol tüketimi, güneş ışınlarına maruz kalma, kötü beslenme, sistemik ek hastalıklar (şeker, yüksek tansiyon vb), ileri yaş gibi sebeplerle kötü iyileşme olabilir. Bu da ameliyat tekrarı gerektirebilir."

Revizyon rinoplastinin bütün tekrar edilen cerrahilerde olduğu gibi bazı zorlukları içerdiğini vurgulayan Dr. Servet Karaca "Özellikle cilt burun iskeletine daha yapışık olacağından cildin kaldırılması ilk cerrahiye göre oldukça zordur. Kişinin geçirdiği her cerrahide cilt alt dokulara daha fazla yapışır ve cerrahi sırasında zarar görme riski artar. Ayrıca cildin beslenmesi/damarlanması bozulabilir. Bununla beraber daha önce ameliyat edilmiş bir burunda burun kıkırdak iskeleti deforme olmuş olabilir. Bu deformasyonun ve diğer görünümsel sorunların giderilmesi için kıkırdak ihtiyacı ortaya çıkar. İhtiyaç duyulan kıkırdak, deformasyon büyükse genellikle kaburgadan alınır. Ancak küçük problemlerde kulak kıkırdağı da kullanılabilir. Çok nadiren burun içinde kalan sağlam kıkırdaklar yeterlidir ve herhangi ekstra bir kıkırdağa ihtiyaç duyulmaz. Ekstra kıkırdağa ihtiyaç duyulması demek kişinin vücudunda ikinci bir kesi yeri olacağı anlamı taşımaktadır. Her kesi yeri için iyileşme ile ilgili bilinen riskler geçerlidir. Revizyon rinoplasti yapacak hekimin bu konuda yeterli tecrübesi ve bilgi birikimi olması gerekmektedir." diye konuştu.