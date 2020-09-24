Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1103
ALTIN
458.696
DOLAR
7.6726
STERLİN
9.7674
EURO
8.9408
“Altının düşüşü aşıya bağlı” 
Son Dakika
“Altının düşüşü aşıya bağlı” 
Türkiye ile Rusya arasındaki e-ihracat artacak 
Son Dakika
Türkiye ile Rusya arasındaki e-ihracat artacak 
Grip aşısı vücutta koruyuculuk sağlar mı?
Son Dakika
Grip aşısı vücutta koruyuculuk sağlar...
Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale...

Dünya koronavirüs için geliştirilecek aşıya kilitlendi

Türkiye’de ve dünyada koronavirüs için hem ilaç hem aşı denemeleri devam ederken, 18 Eylül  itibarıyla  yapılan klinik deneme sayısı 3 bin 172 oldu. Bu denemelerin ilk fazında yapılan test sayısı ise 394 olarak saptandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Eylül 2020 Perşembe 10:39
0 Okunma
Dünya koronavirüs için geliştirilecek aşıya kilitlendi

Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüs ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu ay koronavirüs ile ilgili çıkan haber adedi 35 bin 771 olarak görüldü. COVID-19 aşısı ile ilgili çıkan haber sayısı 2 milyonun üzerinde olurken, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ilk aşı denemesinin yapılması ise en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Ayrıca Mart ayından bugüne kadar küresel salgın hakkında 40 milyonun üzerinde haber çıkışı tespit edildi.

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, COVID-19 için yapılan aşı ve ilaç klinik deneme sayıları belli oldu. 2020 yılında yapılan toplam deneme sayısı 3 bin 172 olarak kaydedildi. Denemelerin ilk fazında yapılan test sayısı ise 394 olarak saptanırken, ikinci fazında bin 563, üçüncü fazında 902, dördüncü fazında 299 ve son olarak diğer olarak ayrılan ve halen devam eden 14 klinik testin yapıldığı kaydedildi. Araştırma 2020 yılını baz alırken verilerin en son 18 Eylül 2020’yi yansıttığı gözlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim
Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim
Grip aşısı vücutta koruyuculuk sağlar mı?
Grip aşısı vücutta koruyuculuk sağlar mı?
Koronavirüste bin 767 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüste bin 767 yeni vaka tespit edildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans