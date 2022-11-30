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DUYGUSAL AÇLIK OBEZİTEYİ TETİKLİYOR

Uzmanların uyarısına rağmen obezite ciddi bir sorun teşkil etmeye devam ediyor. Türkiye’de obezite görülme oranı kadınlarda yüzde 40, erkeklerde yüzde 30 sınırına yaklaştı. TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Önlemleri Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye obezitede Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada yer alıyor.

30 Kasım 2022 Çarşamba 12:11
DUYGUSAL AÇLIK OBEZİTEYİ TETİKLİYOR

HABER: HABİB BABAR

Gıda Mühendisi ve Kişisel Gelişim Uzmanı Seda Arpacı, aşırı kilo ve obezitenin altında duygusal açlığın yattığını belirtti. Seda Arpacı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünyada en ciddi sağlık sorunlarının başında obezite geliyor. Aşırı kilonun en büyük nedenlerinin başında duygusal açlığın neden olduğu yeme bozukluğu davranışları olduğu görülmektedir. Yaşantımızda huzursuzluk ve belirsizlikler çoğaldıkça kendimize teselli ararız. Ve bir çoğumuz fark etmeden o teselli kaynağını yiyecekler olarak seçeriz. Fazla yeme isteği iki nedene dayanır. Duygusal açıdan kendimizi daha iyi hissetmek ya da enerji düzeyimizi değiştirme isteği. Her besin belirli ruh hallerine denk gelir. Mesela; endişemizin arttığı zamanlarda abur cubur yeme isteği , “sevgi ve mutluluk " duygusunu yaşamak istediğimiz zamanlarda da tatlı ve çikolata yeme isteğimiz tetikleniyor. Kendi huzurunuzu , enerjinizi koruyabildiğiniz sürece iştahınız kontrolsüz olmayacaktır."

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Kişisel Gelişim Dalında başarılı çalışmalarından dolayı İstanbul Crowne Plaza Oteli'nde düzenlenen, sunuculuğunu Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu'nun üstlendiği Türkiye'nin Prestij Ödülleri Töreni'nde , "Yılın en başarılı kişisel gelişim eğitmeni" ödülünü alan Seda Arpacı yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kişisel gelişim kişinin ruh, zihin ve beden sağlığını daha pozitif destekler. Hayatı sevgi ile kucaklarsak evren her isteğimize karşılık verir. Hayatı ve kendinizi sevin. Ayrıca başarımın ödülle taçlandırılması beni onure etti" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Seda Arpacı
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