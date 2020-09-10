Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1095
ALTIN
468.457
DOLAR
7.4690
STERLİN
9.7736
EURO
8.8372
KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 14 Eylül'de yayımlanacak
KPSS soru kitapçığı ve cevap...
İşsizlik rakamları açıklandı
Son Dakika
İşsizlik rakamları açıklandı
Dolar 7.48 lirada
Son Dakika
Dolar 7.48 lirada
Rize'de doğada termal suyla fizik tedavi
Rize'de doğada termal suyla fizik...

Eczacılardan 'kağıt reçete' uyarısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Aydoğan, Türkiye'de koronavirüsten 9 eczacının hayatını kaybettiğini söyledi. Aydoğan, Covid-19 hastalarına hastanelerde bulaş riski olan kağıt reçete yazılma oranının arttığını, bunun yerine e-reçete yazılması gerektiğini belirtti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Eylül 2020 Perşembe 12:49
0 Okunma
Eczacılardan 'kağıt reçete' uyarısı

ANKARA - Koronavirüs tanısı alan hastaların hastaneden sonra başvurdukları ilk yer olan eczanelerde çalışanlar, bulaş riskine karşı her türlü önlemi alıyor. Buna rağmen salgın nedeniyle şimdiye kadar 9 eczacı hayatını kaybetti. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Aydoğan, koronavirüsten vefat eden ilk kişinin de İstanbul’da çalışan bir eczacı meslektaşı olduğunu belirtti. Aydoğan, bugüne kadar 9 eczacı ve 2 teknisyenin hayatını kaybettiğini aktardı. Pandeminin başından bu yana sağlık çalışanlarından sonra en büyük sıkıntıyı çekenlerin eczacılar olduğunu ifade eden Aydoğan, şöyle konuştu:

"Eczacılar birinci sınıf sağlık hizmetleri sunucusu durumunda ve olaylardan ilk etkilenen meslek grubu. Pandeminin ilk görüldüğü günden beri eczacılara yoğun iş düşüyor. Pandeminin başından bu yana kendileri önlemlerini almış durumda. Ben sağlığa giriş ve çıkış kapısı olarak görüyorum eczacıları. Hasta bir insanın ilk girdiği yer eczane son çıktığı yer de eczane. Bu süreçte en büyük sıkıntımız hastanelerde Covid-19 hastalarına bulaş riski bulunan kağıt reçete verilmesi. Hastanelerde bekleme olmaması için belki bilgisayarda yazmak zor geliyor doktorlara. Ama tanı konulan hastaya kağıt reçete verilmesi büyük sıkıntı. Özellikle ben bu hastalarımızı eczanelere yollarken elektronik reçete yazılmasını, kâğıt reçete yazılmamasını öneriyorum."

Eczacı Burak Kaan Seyrekbasan da kendisinde semptom hisseden hastaların ilk geldikleri yerin eczaneler olduğunu ifade ederek, "Hastaları belirtilere göre ya eve ya da hastaneye yönlendiriyoruz.  Bu durum bizi zora sokuyor. Kendi koruma tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz.. Bütün korunma ekipmanlarımızı kendimiz karşıladık. Bunlara rağmen hastalığa yakalanan ve kaybettiğimiz çok sayıda meslektaşlarımız oldu" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mehmet AydoğanEczacılardan Kağıt Reçete Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs aşısında biraz daha zamana ihtiyacımız var
Koronavirüs aşısında biraz daha zamana ihtiyacımız var
Rize'de doğada termal suyla fizik tedavi
Rize'de doğada termal suyla fizik tedavi
Bilim Kurulu üyesi Kara: Oxford Üniversitesi'ndeki aşı çalışması durduruldu
Bilim Kurulu üyesi Kara: Oxford Üniversitesi'ndeki aşı çalışması durduruldu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans