Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge: Grip ve Covid-19 aşılarıyla korunmak gerek

ESKİŞEHİR İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, son dönemde grip vakalarının yaygınlaştığını ve toplu alanlarda maske kullanımı ile hijyenin çok önemli olduğunu belirterek, “Bağışık sistemi düşük olan insanların, yaşlıların, kronik hastalığı olan insanların kendilerinin hem maske kullanarak hem hijyenlerine dikkat ederek hem de genel grip aşısı ya da Covid-19 aşısını yaptırarak korunmaları gerekiyor” dedi.



Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış görüldüğünü söyledi. Kış aylarında kapalı ortam geçirilen sürelerinde arttığını belirten Bilge, “Aile sağlığı merkezleri ile hastanelerimize başvuran vakaların çoğunluğunu artık üst solunum yolu enfeksiyonu ve grip-nezle vakaları oluşturuyor. Kışın zirveye ulaşan ve yazın ortadan kalkan üst solunumu yolu enfeksiyonları Covid önlemleri sonrası da yeniden arttı. Covid-19 veya gribe karşı her türlü önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bağışık sistemi düşük olan insanların, yaşlıların, kronik hastalığı olan insanların kendilerinin hem maske kullanarak hem hijyenlerine dikkat ederek hem de genel grip aşısı ya da Covid-19 aşısını yaptırarak korunmaları gerekiyor. Genel olarak grip, Covid-19 dünyada hala ölümcül hastalıklar listesinde. Bu yüzden kendimizi korumamız gerekiyor. Bu aylarda sıkı giyinmek, bol sıvı içmek, dinlenmek, toplu yerlerde maske takmak gibi önlemlerimizi almamız gerekiyor. Grip tedavisi seçenekleri arasında antibiyotik yer almıyor. Vücudun dinlenmesi, C vitamininden zengin besinler alınması, bol su içilmesi tedavi açısından önemli. Çevremize yaymamak için de izole olmamız gerekmektedir” dedi.



Antibiyotik kullanımı konusunda da uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Bilge, “Antibiyotikleri yalnızca doktorunuz tarafından reçete edildiğinde kullanın. Doktorunuz antibiyotiğe ihtiyacınız olmadığını söylerse asla antibiyotik talep etmeyin, doktorunuza güvenin. Antibiyotik kullanırken daima tavsiyelere uyun. Kalan antibiyotikleri asla paylaşmayın, hiç kimseye tavsiye etmeyin. Düzenli el yıkayarak, yiyecekleri hijyenik bir şekilde hazırlayarak, hasta insanlarla yakın temastan kaçınarak, güncel aşılarını yaptırarak enfeksiyonları önleyebilirsiniz” diye konuştu.