Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.416,57
ALTIN
1.083,90
DOLAR
18,72
STERLİN
22,53
EURO
19,92
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt geçitlerdeki dükkanları kiraya verecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45...
Fethiye Belediyesi lunapark alanını kiraya verecek
Fethiye Belediyesi lunapark alanını...
Pamukkale Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...

Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge: Grip ve Covid-19 aşılarıyla korunmak gerek

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:13
Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge: Grip ve Covid-19 aşılarıyla korunmak gerek

 ESKİŞEHİR İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, son dönemde grip vakalarının yaygınlaştığını ve toplu alanlarda maske kullanımı ile hijyenin çok önemli olduğunu belirterek, “Bağışık sistemi düşük olan insanların, yaşlıların, kronik hastalığı olan insanların kendilerinin hem maske kullanarak hem hijyenlerine dikkat ederek hem de genel grip aşısı ya da Covid-19 aşısını yaptırarak korunmaları gerekiyor” dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış görüldüğünü söyledi. Kış aylarında kapalı ortam geçirilen sürelerinde arttığını belirten Bilge, “Aile sağlığı merkezleri ile hastanelerimize başvuran vakaların çoğunluğunu artık üst solunum yolu enfeksiyonu ve grip-nezle vakaları oluşturuyor. Kışın zirveye ulaşan ve yazın ortadan kalkan üst solunumu yolu enfeksiyonları Covid önlemleri sonrası da yeniden arttı. Covid-19 veya gribe karşı her türlü önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bağışık sistemi düşük olan insanların, yaşlıların, kronik hastalığı olan insanların kendilerinin hem maske kullanarak hem hijyenlerine dikkat ederek hem de genel grip aşısı ya da Covid-19 aşısını yaptırarak korunmaları gerekiyor. Genel olarak grip, Covid-19 dünyada hala ölümcül hastalıklar listesinde. Bu yüzden kendimizi korumamız gerekiyor. Bu aylarda sıkı giyinmek, bol sıvı içmek, dinlenmek, toplu yerlerde maske takmak gibi önlemlerimizi almamız gerekiyor. Grip tedavisi seçenekleri arasında antibiyotik yer almıyor. Vücudun dinlenmesi, C vitamininden zengin besinler alınması, bol su içilmesi tedavi açısından önemli. Çevremize yaymamak için de izole olmamız gerekmektedir” dedi.

Antibiyotik kullanımı konusunda da uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Bilge, “Antibiyotikleri yalnızca doktorunuz tarafından reçete edildiğinde kullanın. Doktorunuz antibiyotiğe ihtiyacınız olmadığını söylerse asla antibiyotik talep etmeyin, doktorunuza güvenin. Antibiyotik kullanırken daima tavsiyelere uyun. Kalan antibiyotikleri asla paylaşmayın, hiç kimseye tavsiye etmeyin. Düzenli el yıkayarak, yiyecekleri hijyenik bir şekilde hazırlayarak, hasta insanlarla yakın temastan kaçınarak, güncel aşılarını yaptırarak enfeksiyonları önleyebilirsiniz” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Sağlık Müdürü BilgeAşıGripCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalp sağlığını 8 adımda korumak mümkün
Kalp sağlığını 8 adımda korumak mümkün
Prof. Dr. Varol'dan 'yılbaşında sahte içki' uyarısı
Prof. Dr. Varol'dan 'yılbaşında sahte içki' uyarısı
Uzmanı uyardı: Kış depresyonunu önlemek için günlük rutininizi gözden geçirin
Uzmanı uyardı: Kış depresyonunu önlemek için günlük rutininizi gözden geçirin
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans