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'Futbolda maçların yapılıp yapılmaması tekrar değerlendirilmeli'

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, futbolda koronavirüs vakalarının artmasına ilişkin, bulaş bu kadar fazlayken maçlara devam edip etmeme konusunda iyi bir değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Aralık 2020 Cuma 10:06
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'Futbolda maçların yapılıp yapılmaması tekrar değerlendirilmeli'

Futbol takımlarında koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Dün, Galatasaray, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, futbolcularda artan koronavirüs vakalarına ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. İlhan, koronavirüs bulaşlarının yakın temasta arttığını anımsatarak, açık havada bulaş riskinin az olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, futbol, basketbol, güreş gibi yakın temaslı sporlarla bulaş ihtimalinin her zaman çok yüksek olduğunu belirterek, "Spor kulüplerinin, federasyonların iyi bir değerlendirme yapması kanısındayım. Eğer maçlar sonrası bu kadar bulaş söz konusuysa ki sporda temas da yaşanıyor, maske de takılmıyor, bulaşın bir daha değerlendirilerek, maçlara devam edip edilmemesi konusunda iyi bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'SERBEST DOLAŞIM OLMAMALI'

Prof. Dr. İlhan, futbolcular arasında birinin koronavirüse yakalanması durumunda takım arkadaşlarının izleyeceği yola ilişkin, "Virüsün olası en uzun kuluçka döneminde test yapmak gerekiyor. Bir kişide pozitif çıktı, ondan sonraki 2-3 gün içinde test yaptırmak gerekiyor, sonra belki 7'nci gün de test tekrarlanabilir. Futbolcular, 'arkadaşımda pozitif çıktı, bende çıkmadı' diye serbest dolaşımda bulunmaması gerekiyor. Bir futbolcuda pozitif çıktığı zaman, arkadaşlarının, o maçı yaptığı kişilerin de kendilerini temaslı kabul edip, karantinaya almaları daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 'Bende de bulaş olabilir, aileme, çevreme bulaştırırım' düşüncesiyle ilerlemesi gerekiyor" diye konuştu.

'KAFİLENİN AZ KİŞİDEN OLUŞMASI GEREKİYOR'

Futbolcuların kullandığı ortak soyunma odalarındaki riske de değinen Prof. Dr. İlhan, "Bu arada soyunma odasında, otobüste hijyen kurallarına, kalabalıklaşma yapmamaya, temiz hava ile bir arada olmaya özen göstermek gerekir. Sırf futbolcular için değil, spor salonları için de aynı durum söz konusu. Mutlaka temiz havanın ortama girmesine izin vermek, bir kullanımdan sonra spor salonlarını ya da soyunma odalarının iyi temizlenmesi gerekiyor. Olabildiğince az kişi ile kafilenin oluşması gerekiyor. Belki futbolcu sayısı 11 kişi olarak gözükmekte; ama takım bileşenleri, diğer destekçilerini düşündüğümüzde 30-40 kişiye varan bir gruptan bahsediyoruz. Böyle olduğu zaman herhangi birinde pozitif çıksa hele ki soyunma odasına girenleri düşündüğümüzde riskin çok yüksek olacağını söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır" ifadesini kullandı. 

'BİREYSEL SPORLAR DAHA RAHAT'

Prof. Dr. İlhan, kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaş ihtimalinin yüksekliğine dikkat çekerek, "Zorunlu olan durumlar ile isteğe bağlı durumları ayırmak gerekiyor koronavirüs mücadelesinde. Aslında sokağa çıkma kısıtlamaları için de bu geçerli. İşine gitmek zorunda olan, ekmek parasının peşinde olan adam işine gitmek zorunda ve gidiyor da. Ama gezmeye gitmek, kapalı yerde spora gitmek açıkçası çok da şart olmayan uygulamalar. Şu geldiğimiz zor süreçte bunların ertelenebileceğini düşünüyorum. İnsanlar nasıl AVM'ye gitmiyorlarsa, restorana gitmiyorlarsa spor etkinliklerini dışarıda, açık alanda, kalabalıktan uzak bir yerde gerçekleştirebilirler. Şu an bireysel yürüyüş, koşu gibi sporların çok daha doğru olduğu düşüncesindeyim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bilim KuruluProf.Dr. Mustafa Necmi İlhanFutbolKoronavirüsMaçPandemi
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