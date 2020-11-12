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'Gözlük takanlarda koronavirüs daha az görülüyor'

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Gözlük takanlarda koronavirüs hastalığının daha az görüldüğü ile ilgili bir yaklaşım söz konusu. Gözlük kullanınca maskenin üst kısmına gözlüğümüz baskı yaptığı için üstten maskenin içine partikül girmesi engelleniyor" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Kasım 2020 Perşembe 11:22
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'Gözlük takanlarda koronavirüs daha az görülüyor'

ANKARA - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 testi pozitif olan, karantinası devam eden kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kesinlikle dışarıya çıkmamaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Vefa Destek timleri yaşı ne olursa olsun vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor. Evde izolasyondaysa, karantinadaysa zaten dışarıya çıkma şansı yok. Ama karantinasını tamamladı ve doktorundan da 'dışarıya çıkabilirsin' yaklaşımı söz konusu olduysa her ihtimale karşı kendi önlemini alarak dışarıya çıkması gerekiyor. Ya da diyelim ki evde 3 kişi Covid-19 pozitif, bir kişi değil, bu kişi taşıyıcı da olabilir. Bu vatandaşımız evin ihtiyacını karşılamak için dışarıya çıktığında maske takmalı, fiziksel mesafeye dikkat etmeli. Bu kişi evden dışarıya Covid-19 götürebileceği gibi dışarıdan da eve virüs getirebilir. Hatta böyle birkaç durum da saptandı. Evdeki kişiler Covid-19 pozitif; ama temas öyküsünü araştırıyorsunuz, evdeki bireyler farklı kişilerden virüs almışlar. Örneğin biri iş yerinden almış, biri komşulardan almış, böyle durumlarla da karşılayabiliyoruz" dedi.

'ÇİFT MASKE TAKMAK DAHA KORUYUCU OLABİLİR'

Prof. Dr. İlhan, evdeki bireylerden bir kişi hariç herkes Covid-19 pozitifse ve o kişi evin ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkacaksa alması gereken önlemlere ilişkin, "Normal şartlar altında toplumda da önerdiğimiz cerrahi maske koronavirüsten korunmak için yeterli. Ama kişinin çift maske takması elbette daha koruyucu olacaktır. Siperliğin o kadar da etkisi yok açıkçası. Ama gözlük takanlarda koronavirüs hastalığının daha az görüldüğü ile ilgili bir yaklaşım söz konusu. Gözlük kullanınca maskenin üst kısmına gözlüğümüz baskı yaptığı için üsten maskenin içine partikül girmesi engelleniyor. Bu şekilde riskin daha az olduğu konusunda yapılan çalışmalar var. Evdeki kişilerin hepsi Covid-19 pozitif ise çok önemli bir ihtiyaç dahi olsa evden çıkmamak gerekiyor. Zaten bu bir suç. Herkes evde pozitifse mutlaka Vefa Sosyal Destek Grubu timlerinden yardım almak gerekiyor. Gerekirse polis aranabilir, muhtarlık aranabilir, Sağlık Bakanlığı aranabilir bu konuda bir destek mutlaka sağlanıyor. Covid-19 pozitifse, karantinadaysa, Covid-19 yakın temaslıysa mutlaka evden çıkmaması gerekiyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhanGözlük TakanlarKoronavirüs
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