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Hacettepe'den rahim ağzı kanserinin tespiti için test kiti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Mart 2022 Salı 14:20
Hacettepe'den rahim ağzı kanserinin tespiti için test kiti

ANKARA - Ankara'da Hacettepe Üniversitesi, kadınların evde rahim ağzı kanseri testi yapabilmesi için kit geliştirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, "İnce çubuk olan test kitinin doğruluk oranı yüzde 98. Kadınlarımız jinekoloji masasına yatmadan evde rahim ağzı kanseri testi yapabilecek" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gültekin, uzun süredir yaptıkları çalışmalar sonucunda kadınların jinekoloji masasına yatmadan evde rahim ağzı kanseri testi yapabileceklerini ve bunun için özel kit geliştirdiklerini söyledi.

Doç. Dr. Gültekin, İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde üretilen ve ince çubuk olan test kitinin doğruluk oranının yüzde 98 olduğunu kaydederek, "Hacettepe Üniversitesi olarak kadınlarımıza uzun sürecek konfor ve rahatlıkta kanser taramalarını yaptıracak testler üzerinde Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımız jinekoloji masasına yatmalarına gerek bile kalmadan incecik bir çubuk ile evde kendileri rahim ağzı kanseri testi yapabilecekler. Birkaç saat içinde de sonuç çıkacak. Sonuç pozitifse daha detaylı araştırma için hepsini hastanelere bekliyoruz. Sonuç eğer negatifse 6-7 yıl kafamız rahat edecek. Gelmelerine gerek kalmayacak. Doktorların jinekoloji masasında aldığı örneklerle kadınların kendi kendine aldığı örnekler yüzde 98 uyumlu. Bu nedenle oldukça da güvenilir" dedi.

'ARTIK RAHİM BİYOPSİSİ ALINMAYACAK'

Doç. Dr. Gültekin, rahim kanseri çalışmaları için Hacettepe Üniversitesi olarak çok ülkeli konsorsiyuma da katıldıklarını belirterek, "5 önemli genetik molekül bulduk ve tahmin ediyorum; bu yıl içinde artık aşırı kanamalarda rahim biyopsisi alınmayacak. Bunun yerine çok basit bir çubukla rahim kanserlerini de tespit edebileceğiz. Rahim biyopsisi, rahimden örnek alma, kadınlarımızın korktuğu ve çekindiği bir işlem. Kadınlarımızın kanamaları çok fazla olduğunda doktora gitmeye çekiniyorlar. Bunu önlemek için 8 Avrupa ülkesi bir araya geldik. Bazı moleküler testleri bulduk. Kendi yaptığımız parça almalarla kadının kendi kendine yaptığı çubuklu örneğe bakacağız. Şu ana kadar ki sonuçlarımız yüzde 95 büyüme gösteriyor. Eğer sonuçları iyi gelirse bu müthiş bir şey, artık anormal kanaması olan kadınlarda rahim kanaması olup olmadığını anlayabileceğiz. Gebelik testi gibi düşünelim" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hacettepe ÜniversitesiRahim Ağzı KanseriTest Kiti
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