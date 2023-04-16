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Hatay'daki konteyner hastane 40 günde 33 bin 114 depremzedeye hizmet verdi

Hatay'ın Defne ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince depremlerin ardından kurulan 54 yataklı konteyner hastane, kurulduğu 6 Mart'tan 14 Nisan'a kadar 33 bin 114 depremzedeye hizmet verdi.

16 Nisan 2023 Pazar 16:57
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Hatay'daki konteyner hastane 40 günde 33 bin 114 depremzedeye hizmet verdi
Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, hastaneler de zarar gördü.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarınca inşa edilen konteyner hastaneler de bölgede sağlık hizmetlerinin aksamamasında büyük rol oynadı.

İnşasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği, Defne ilçesindeki konteynerlerden oluşan Kocaeli Hastanesi de ameliyathane, doğum ünitesi, acil servisin yanı sıra 14 poliklinikte, 40 hekim, 2 ebe ve 20 hemşireyle 6 Mart'tan itibaren sağlık hizmeti sunuyor.

Hastanede, hizmete girdiği 6 Mart'tan 14 Nisan'a kadar geçen sürede, 33 bin 114 depremzede hastaya müdahale edildi.

"Her vakaya müdahale etmek üzere kurgulanmış bir hastane"

Konteyner hastanede görevli Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Figen Duman, hastanenin poliklinikler ve yataklı servis hizmetleri olmak üzere iki bölümden oluştuğunu söyledi.

Hastanede yoğun bakım hizmeti verebilecek alanın da olduğunu anlatan Duman, tesiste 40 günde 33 bin 114 hastaya müdahale edildiğini belirtti.

Hastanede ameliyatlar ve doğum da gerçekleştirdiklerini bildiren Duman, "Gelen her vakaya müdahale etmek üzere kurgulanmış bir hastane. Göz doktorumuzdan tutun da kulak burun boğaz (KBB) doktorumuza kadar, çocuk, cildiye, dahiliye, kadın doğum, ortopedi, anestezi, acil tıp uzmanları ve pratisyen hekimlerle hizmet vermeye devam ediyoruz. Duyuldukça ve farkında olundukça hasta potansiyelimiz artıyor." diye konuştu.

"Herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor"

Hastanede gönüllü gelen ekiplerin özverili bir çalışma yürüttüklerini anlatan Duman, "Mesela 'Hadi poliklinik açıyoruz arkadaşlar, göz ve KBB'ye çok ihtiyacımız var, bunu şimdi kurgulayalım.' diyoruz. İnanın bir saat içinde oraları açıyoruz. Doktor arkadaşımız görevinin başında. Hafta sonu dahil hizmet veriyoruz. Sabah saat 08.00'de poliklinik başlıyor, akşam 17.00'de bitiyor. İhtiyaç olduğu zaman arkadaşlarımız yine geliyor. Bu süreçte herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor." dedi.

Duman, aynı zamanda bir depremzede olduğunu ancak Hatay'dan kopamadığını söyledi. Hatay'dan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmediğini dile getiren Duman, kentte 10 yılda çok güzel günleri ve anıları olduğunu belirtti.

Figen Duman, "Buraya o kadar içten bağlanmışım ki başka hiçbir yerde mutlu olacağımı zannetmiyorum." ifadesini kullandı.

Hataylı sağlık teknisyeni Ali Düzen de Türkiye'nin her yerinden gelip buradaki hastanede özveriyle depremzedelere hizmet verenleri gördükçe duygulandığını belirterek, destek olan herkese teşekkür etti.

Temizlik şefi Yusuf Kayacan da gönüllü olarak kalıp, depremzedelere hizmet vermekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonteynerhastaneHatayDefneDeprembölgesiDrFigenDuman
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