Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.405,04
ALTIN
1.145,77
DOLAR
18,98
STERLİN
23,02
EURO
20,39
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli...
Oslo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Oslo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...

Hatay'ın Belen, Arsuz ve Hassa ilçelerinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen, Arsuz ve Hassa ilçelerinde, inşaatları tamamlanan yeni devlet hastaneleri hasta kabulüne başladı.

13 Mart 2023 Pazartesi 11:31
Hatay'ın Belen, Arsuz ve Hassa ilçelerinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Belen, Arsuz ve Hassa'da hayatın normale dönmesi için yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Belen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Güler, AA muhabirine, inşaatına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan hastanenin, çalışmaların hızlandırılması sayesinde normalden önce tamamlanarak hizmet vermeye başladığını söyledi.

Hastalara en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştıklarını dile getiren Güler, 12 hekim, 22 sağlık ve hizmet personeli olmak üzere 34 kişinin hastanede görev yaptığını belirtti.

Güler, hastanede biri diş olmak üzere 8 poliklinik ve 30 yatağın bulunduğunu aktardı.

Günlük hasta sayılarının 300'e kadar çıktığını anlatan Güler, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaya, sıkıntılarını çözmeye çalıştıklarını, yakın ilçelerden gelen hastalara da hizmet verdiklerini bildirdi.

Arsuz'da 100 yataklı hastane 129 personelle hizmette

Arsuz Devlet Hastanesi Kurucu Başhekimi Dr. Yasin Yıldırım da 2 yıl önce inşaatına başlanan hastanenin tamamlandığını ve hasta kabulüne başladıklarını kaydetti.

Hastanede 3 ameliyathane, 17 poliklinik, 5 yoğun bakım ve 3 diş ünitesinin yer aldığına değinen Yıldırım, yatak kapasitelerinin de 100 olduğunu ifade etti.

Yıldırım, 7 diyaliz yatağı bulunan hastanelerinde, hastalara 51 hekim, 78 sağlık ve hizmet personeli olmak üzere 129 kişiyle hizmet verdiklerini söyledi.

Hassa'da 414 sağlık çalışanı hizmet veriyor

Hassa Devlet Hastanesi Başhekimi Gülay Sarb Karaca da hastanenin inşaat çalışmalarının hızlandırılmasıyla planlanandan önce hizmete girdiğine dikkati çekti.

Hastanelerinde 4'ü yenidoğan 8 yoğun bakım ile 3 ameliyathane ve 16 polikliniğin bulunduğunu dile getiren Karaca, hastalara 71 hekim, 343 sağlık ve hizmet personeli olmak üzere 414 kişiyle hizmet verdiklerini belirtti.

Karaca, 100 yatağın bulunduğu Hassa Devlet Hastanesinde ayrıca 11 diyaliz yatağı ile 4 diş ünitesinin yer aldığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşHatayArsuzBelenHassaHastaneDevlet Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebeklerin gelişiminde uyudukları ortam büyük önem taşıyor
Bebeklerin gelişiminde uyudukları ortam büyük önem taşıyor
"Enkaz kaldırmada normal maske yetersiz" uyarısı
"Enkaz kaldırmada normal maske yetersiz" uyarısı
Depremzedelere yönelik aşı çalışmaları devam ediyor
Depremzedelere yönelik aşı çalışmaları devam ediyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans