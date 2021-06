HEALTH IN GLOBE’DAN DT. MEHMET MERTCAN GENÇ: "PANDEMİ DÖNEMİNDE İNSANLAR KAFAYI DİŞLERİNE TAKTI”

İSMAİL GÖKGEZ

Health in Globe’ın yeni nesil, güncel diş hekimliğiyle dünyaca ünlü bir başarıya sahip olmasını Health in Globe’ın başarılı Diş Hekimlerinden Mehmet Mertcan Genç detaylarıyla anlattı; Dijitalleşen dünyaya, çok zengin malzeme ve teknik kullanan diş hekimliğinin uzak kalması düşünülemez. Özellikle hastalarımızın en büyük talebi olan estetik görüntüyü, yeni materyal ve tekniklerin sayesinde daha kolay ulaşmaktayız. Özellikle pandemi döneminde dişlerini yaptırmak isteyen insan sayısı bir hayli arttı. İnsanlar yasaklardan dolayı evde kalınca aynalara bakıp kendisiyle uğraşmaya başladı. Bu da bizlere olan talebi genişletti.

Health in Globe Diş Hekimi Mehmet Mertcan Genç; Bir diş doktorunun hastasından en çok duyduğu kelimeler sıralansa en çok duyduklarımız implant lamine zirkon gibi popüler tedaviler olacaktır. Lakin tedavilerimizin hepsi hastaya özel planlanmalı belki de yeni yöntemler yerine konvansiyonel tedaviler hem daha sağlıklı hem de daha başarılı sonuçlar verecektir. Bu sebeple her hastaya ezbere ve popüler tedaviler yerine en az yarım saat ayırarak tedavi ihtiyacını nasıl karşılayacağımızı anlatarak başlamalıyız. Her hastamızdan mutlaka muayene yaptığımızda panoramik röntgen de almalıyız. Özellikle implant planlamasının en önemli basamağını panoramik röntgen oluşturuyor.

Health in Globe; Maddi imkanlar göz ardı edemeyeceğimiz bir parametre lakin bu hastalara en iyi tedavi seçeneğini sunmamıza engel değil.

Mehmet Mertcan Genç; ‘’Karar her zaman hasta ve hekimin ortak paydada bulunmalı belirlenmeli. Karar belgelenmeli. Lamine ve zirkon destekli kaplamalarda mock-up dediğimiz tedavinin sonucunu o seansta hastamıza gösterebileceğimiz çalışmalar hasta memnuniyetini sağlamada çok büyük katkı sağlamaktadır. Hastaya tedavi başında anlattığımız planlamada iyi veya kötü başarılı veya komplikasyonlu her olasılıktan bahsetmeliyiz. Her zaman en iyisini hedefleyerek yola çıkıyoruz. Bunun hasta ve hekim arasında bir takım çalışılması olduğu unutulmamalı. Yaptığımız en güzel zirkon veya çok iyi uygulanmış implant tedavisi, ağız hijyeninin düşük olduğu vakalarda başarısızlığa uğrayabilmektedir. Hekim nasıl ki en iyi tedaviyi yapıp başarılı olmayı hastasını mutlu etmeyi hedefliyorsa, hastalarımızda kendi ağız hijyenini arttırmada bir o kadar özenli olmalıdır. Hastalarımızı bu konuda da bilgilendirmeli önerilerde bulunmalıyız. Başarısızlık da bu işin bir parçası. Bu sebeple hekim arayışında olan hastalarımıza sadece mutlu tablolar çizmek yerine biz istemediğimiz sonuçlarla da karşılaşsak problemlerinizi çözmek için de buradayız diyebilmeliyiz. Health in Globe ailesi olarak başarımız da buradan geliyor’’ dedi.