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"Hijyenin olmadığı yerlerde salmonella riski her zaman mevcut"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2022 Çarşamba 12:37
"Hijyenin olmadığı yerlerde salmonella riski her zaman mevcut"

KAYSERİ - Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, salmonella bakterisiyle ilgili, “Ülkemizde bu tür yumurta çikolatalar ile ilgili vaka henüz duymadık. Hijyenin olmadığı yerlerde salmonella riski her zaman mevcut. Bilinmeyen markaların alınmasının doğru olmadığını düşünüyoruz" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, salmonella bakterisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakteri türüne ilişkin bilgi veren İnal, "Yurt dışındaki bazı yumurta çikolatalardan çocuklar hastalandı ve 1 çocuğun hayatını kaybettiği şeklinde haberler duyuldu. Salmonella, kaynak mikroorganizmanın adı. Salmonella, besin zehirlenmesine yol açan 100 yıldan daha fazla süredir bilinen bir bakteri. Enfeksiyona yol açan 100 kadar türü var. Özellikle hijyenin bozuk olduğu Afrika ve Asya'nın güneyi gibi gelişmemiş bölgelerde tifo ya da paratifo gibi enfeksiyon şekli görülebiliyor. Bunların mutlaka tedavi edilmesi gerekir" dedi. 

Besin zehirlenmelerine değinen İnal, "Besin zehirlenmesi olarak görülen türünde biz 12-72 saat içerisinde bulgunun çıktığını görüyoruz. Ateş, karın ağrısı ve ishal şeklinde bu bulgular ortaya çıkıyor. Salmonella bakterisi bazen de hiç semptom da vermeyebiliyor. Semptomsuz olduğu zamanlarda da tedaviye gerek kalmıyor. Bulaş yolu et, süt ve yumurta gibi çiğ alınan ürünlerde daha çok görülüyor. Mayonez, çikolata, süt ürünlerinde hijyenik şartlar sağlanmamışsa enfeksiyon oluşabiliyor. Ülkemizde bu tür yumurta çikolatalar ile ilgili bir vaka henüz duymadık. Hijyenin olmadığı yerlerde salmonella riski her zaman mevcut" diye konuştu. 

Tüketicileri uyaran Dr. Ahmet İnal, kapalı ürünlerin çok sağlıklı olmadığının da altını çizerek, "Bilinmeyen markaların alınmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bunlar kapalı ürünler yani çocuklar için çok sağlıklı olmayan ürünler. Çocukların fazla tüketmemesi gerekenler ürünler olduğunu söylemek lazım. Mutlaka bu ürünleri alırken uygun hijyenik şartlarda üretilmişleri tercih etmekte fayda var. Mayonez gibi çiğ yumurta içeren gıdalarda uygun markalı ürünler almakta fayda var. Spor yapan kişiler protein almak için çiğ yumurta tüketiyorlar. Çiğ yumurta tüketim alışkanlıklarını ortadan kaldırmalarında fayda var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Salmonella RiskiKayseri Erciyes Üniversitesi
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