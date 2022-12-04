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İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı, Strep A enfeksiyonuna karşı aileleri uyardı

İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), Yardımcı Direktörü Dr. Colin Brown, geçen yıla göre yüksek sayıda vakanın görüldüğü Strep A enfeksiyonuna karşı aileleri uyardı. UKHSA, İngiltere’de teşhis konulduktan sonraki 7 günde 10 yaş altındaki 6 çocuğun enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini, 2017-2018 yılları arasında 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

04 Aralık 2022 Pazar 11:53
İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı, Strep A enfeksiyonuna karşı aileleri uyardı

Boğazda ve deride taşındığı belirtilen Strep A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon, teşhis sonrası 7 günde İngiltere’de 6 çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. 2017-2018 yılları arasındaki dönemde 4 çocuğun yaşamını yitirmesine neden olan bu enfeksiyonda görülen yüksek vaka sayıları, İngiltere Sağlık Bakanlığı ve UKHSA’yı harekete geçirdi. UKHSA Yardımcı Direktörü Dr. Colin Brown, “Bu yıl normalden daha fazla sayıda A Grubu Strep vakası görüyoruz. Bakteriler genellikle boğaz ağrısına veya antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebilen kızıl hastalığa bağlanan hafif bir enfeksiyona neden olur. Çok nadir durumlarda, bu bakteri kan dolaşımına karışabilir ve invaziv Grup A strep (iGAS) adı verilen ciddi hastalığa neden olabilir” dedi.

Brown, ebeveynleri uyararak, “Bu enfeksiyonun kan dolaşımına karışması hala nadirdir ancak ebeveynlerin semptomlara dikkat etmesi ve mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmesi önemlidir. Böylece çocukları tedavi edilebilir ve biz de enfeksiyonun ciddileşmesini önleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK CAN KAYBI 2017-2018 YILLARINDA OLMUŞTU

UKHSA’dan yapılan yazılı açıklamada, “Şimdiye kadar, 10 yaşın altındaki çocuklarda iGAS enfeksiyonu teşhisi konulduktan sonraki 7 gün içinde (herhangi bir nedenden) 6 ölüm kaydedildi. Bu, GAS enfeksiyonu için son yüksek dönem olan 2017-2018’de 4 ölümle karşılaştırılıyor. Bu yıl, özellikle 10 yaşın altındaki çocuklarda invaziv Grup A strep vakalarında artış oldu” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Sağlık Güvenlik AjansıUKHSADr. Colin BrownGripStrep AEnfeksiyonçocuk
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