Işıl Donat İle Güzelleşmeye Hazır Mısın? 

HABER: ASLAN SAYIM

Sosyal medya da kısa sürede 30 bin den fazla kişiye ulaşan Işıl Donat Güzellik Sırlarıyla takipçilerini aydınlatıyor. Doğal güzelliğiyle dikkatleri çeken Donat samimi halleriyle instagram hesabından verdiği güzellik sırları binlerce takipçisi tarafından uygulanıp ve olumlu sonuçlar alanları paylaşıyor.

İste Işıl Donat’tan güzellik Sırları!

‘’Kaş-kirpik uzatıcı serum’’

-1tatlı kaşığı badem yağı????

-1tatlı kaşığı susam yağı ????

-1tane E vitamini kapsül

Minik bir kutuya E vitaminini delip sıkın.Üzerine diğer yağları ekleyip karıştırın.Akşam yatmadan önce temiz kirpik diplerinize kulak temizleme çubuğu yardımıyla çok az miktarda sürüp yatın.3 hafta boyunca ara vermeden uygulayın.

Bitene kadar kullanın,bozulmaz.

SAÇLARINIZ GÜRLEŞSİN VE HIZLI UZASIN İSTİYORSANIZ

-1 bemix ampül

-1 evigen ampül

-1 bepanthen ampül

-2-3 çorba kaşığı tatlı badem yağ yada avokado yağ,susam yağ,zeytinyağ (istediğinizden birisi)

Hepsini karıştırIN.Diplerden uçlara kadar sürün.Tarayın ve streç filmle saçınızı sarıp en az 2 saat bekleyin.(ne kadar durursa o kadar iyi)

Haftanın 2-3 günü uygulayın.

(Pazartesi-Çarşamba-Cuma gibi)

2 MALZEMELİ NEM BOMBASI MASKESİ

-1 adet yumurta SARISI

-1 tatlı kaşığı bal

2 malzemeyi de iyice karıştırın.Temiz cilde, bir fırça yardımıyla yüz,boyun ve dekolteye sürün.(2-3 kat)20 dakika bekletip ılık suyla yıkayın. Nem maskesi öncesi peeling uygulaması yaparsanız çok daha güzel sonuçlar alırsınız.

KOLAJEN MASKESİ

-1,5 tatlı kaşığı toz jelatin (toz jelatin %90 kolajen içerir)

-4-5 çorba kaşığı süt

Toz jelatin ve sütü benmari usûlü eritin ve soğumaya bırakın.Hafif ılık olan kolajen maskenizi yüzünüze sürün ve 20 dakika bekletip yıkayın.(isterseniz soyarakta çıkarabilirsiniz)

AYDA 4 CM SAÇ UZATAN MASKE

-2 Çorba kaşığı toz hardal

-1 yemek kaşığı badem,susam ve zeytinyağ

-2 Adet bıldırcın yumurtası(yoksa normal yumurta 1 adet)

-1 Çay bardağı ılık su

Toz hardalı ılık suda açın.Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.Saç diplerine ve uçlarına sürüp 30-45 dakika arası bekleyip yıkayın.Haftada 1 kez yapmanız ayda 4 cm saçlarınızın uzaması için yeterli

LEKE AÇICI,BESLEYİCİ,GÖZENEK SIKILAŞTIRICI,GÖZALTI MORLUKLARINI GİDEREN,YÜZDEKİ ÖDEMİ ATAN TONİK TARİFİ

-4-5 adet salatalık

-1 çay bardağı Gül suyu

-10 damla limon yada lavanta yağı

Salatalıkları robottan geçirin.Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın ve buz kalıbınıza alın.Sabah akşam 1 adet buz toniğinizi yüzünüze ve boynunuza uygulayın.