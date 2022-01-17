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İstanbul'da vaka sayısında 2 kat artış

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Ocak 2022 Pazartesi 13:04
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İstanbul'da vaka sayısında 2 kat artış

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasında; vaka yoğunluğu en çok artan iller Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük oldu. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 663,69'dan 1222,37'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 01-07 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca, haritaya göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük olduğunu bildirdi. Haritaya göre, 10 il arasında bulunan İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada 663,69'dan 1222,37'ye, Ankara'da 184,29'dan 386,15'e, İzmir'de 323,30'dan 574,85'e, Eskişehir'de 825,92'den 1359,54'e yükseldi. Eskişehir, en çok vaka görülen kentler arasında zirvede yer aldı. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller ise 4,70 ile Van, 6,77 ile Hakkari ve 12,33 ile Ağrı oldu.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulVaka Artışı
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