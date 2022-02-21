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İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı azaldı, Ankara'da arttı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Şubat 2022 Pazartesi 14:02
İstanbul ve İzmir'de vaka sayısı azaldı, Ankara'da arttı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Covid-19'da 5-11 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 894,82'den 717,58'e, İzmir'de ise 1229,37'den 1017,38'e düştü; Ankara'da da 1279,73'ten 1323,97'ye yükseldi. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 108,94 ile Van, 143,25 ile Şırnak ve 145,09 ile Antalya oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre; en çok artan 10 ilin Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun olduğunu açıkladı. Öte yandan Samsun 1530,91 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vaka SayısıKoronavirüsSağlık Bakanı Fahrettin Koca
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