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"Kalabalık açık alanda bireysel korunma önemli"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Mart 2022 Perşembe 14:43
"Kalabalık açık alanda bireysel korunma önemli"

İZMİR - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, İzmir Kemeraltı, İstanbul İstiklal Caddesi gibi yoğunluğun fazla olduğu açık alanlarda maske takılması gerektiğine dikkat çekti. Şener, "Açık alan, denilince sağınızda solunuzda 1- 1,5 metre mesafede kimsenin olmadığı ve sizin o mesafeyi koruyabildiğiniz alan kastediliyor. Kapalı alan gibi kullanılması gereken kalabalık açık alanda bu, geçerli değil. Buralarda bireysel korunma önemli" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün koronavirüsle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıkladı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından konuşan Bakan Koca, kaldırılan koronavirüs kısıtlamalarını duyurdu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener de DHA'ya koronavirüsle mücadelede yeni dönemi değerlendirdi. Açık havada maske kullanımının kaldırılmasının beklenen sonuç olduğunu belirten Şener, "Dünyanın pek çok ülkesinde hatta aşılamaları bizden daha aşağı olan ülkelerde sadece açık alan değil tüm alanlarda maskeyi gündemden düşürdü. Salgının en başından beri uyguladığımız 14 kuralda bir gevşeme, taviz vermedik. Hastaneye ve yoğun bakıma yatış, solunum cihazına bağlanma oranlarında düşme trendi ısrarla sürüyor. Bunun için önlemlerin tekrar gözden geçirilmesi gündeme geldi. Bu süreçte zaten sahada bazı uygulamaların karşılığı yoktu. Bazı uygulamalardan olumsuz geri bildirimler alınıyordu. HES kodu bunlardan biriydi. Başkalarının HES kodlarının kullanılması gibi farklı farklı terminojilerde bu işi bypass ediyordu. Dolaysıya HES kodunun gündemden kalkması yönünde genel bir fikir oluştu" diye konuştu. 

'OMİCRON HALA RİSK'

Açık alanda maske kullanımı uygulamasının kaldırılmasının ardından dikkat edilmesi gerekenlere değinen Prof. Dr. Şener, "Her alanda maske kullanılmasının kalkması söz konusu değil. Kapalı alanda, özellikle 65 yaş üstü bireyler ve bağışıklığı baskılanmış bireylerle mesafenin kaybolduğu alanlarda mutlaka maskeyi kullanması gerek. Bunun dışında otobüsler, asansörler gibi kapalı alanlarda özellikle havalandırması iyi olmayan yerlerde mutlaka maske kullanılmalı çünkü Omicron varyantı kademeli olarak azalsa da halihazırda bizim için bir risk. Hastalığı atlatanlar 2'nci veya 3'üncü kez yakalandığında daha ağır atlatıyorlar" dedi.

'AÇIK ALANDA KALABALIKLAŞILIRSA MASKE TAKMAK GEREKLİ'

Gerekli yerlerde mutlaka maske kullanılması konusunda uyaran Prof. Dr. Şener, "Maske takan veya maske zorunluluğu olan ülkelerde virüsün dağılımı ve yayılımıyla ilgili olumlu bir katkısı olmadığı gösterildiği için açık alanda dolaylı yoldan böyle bir gevşemeye gidildi. Bu gevşeme Türkiye gibi ülkelerde şöyle bir sakınca yaratabilir. Bunun genele yayılma gibi bir sakıncası var. Altını çizmek gerekiyor. Bu karar sadece açık alanlar için geçerli. Açık alanda kalabalıklaşılırsa maske takmak gerekli" diye konuştu. 

İzmir Kemeraltı, İstanbul İstiklal Caddesi gibi yoğunluğun fazla olduğu açık alanlardaki dolaşmalarda da maske takılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şener, "Açık alandan kasıt şu, içeriğini tam anlamak gerek, sağınızda solunuzda 1- 1.5 metre mesafede vatandaşın olmadığı ve sizin o mesafeyi koruyabildiğiniz alan kastediliyor. Dolayısıyla parkta tek otururken, maske takmanın anlamı yok. Deniz kıyısında tek başınızı yürüyorsanız, bisiklet sürüyorsanız da maske takmanın anlamı yok. Kapalı alan gibi kullanılması gereken kalabalık açık alanda bu, geçerli değil. Buralarda bireysel korunma önemli" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Alper Şenerİzmir Kemeraltıİstanbul İstiklal CaddesiBireysel KorunmaMaskeKoronavirüs
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