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KBB Uzmanı Doç. Dr. Doğan: 95 desibel üstündeki sesler işitme kaybı yaratabilir

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Mart 2022 Çarşamba 16:12
KBB Uzmanı Doç. Dr. Doğan: 95 desibel üstündeki sesler işitme kaybı yaratabilir

KAYSERİ - Kayseri'de Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan işitme kayıplarının bazen aniden bazen de yavaş yavaş ortaya çıkabileceğine değinerek, “Müzik dinlerken ya da televizyon izlerken sesin yükseldiğini hiç fark etmiyorsanız ve çevrenizdekiler sizi uyarıyorsa bir kulak burun boğaz uzmanına görünmelisiniz” dedi. Doç. Dr. Doğan, 95 desibel üstündeki seslerin işitme kayıpları yaratabileceğine dikkat çekerek, gürültülü ortamlarda çalışan kişileri uyardı.
 

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, işitme kayıplarının her yaşta ortaya çıkabileceğine, ancak yaşlılarda bu riskin daha fazla olduğuna dikkat çekerek “İşitme kaybında erkekler, kadınlardan daha fazla etkilenir. 65 ila 74 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 10'undan çoğunun farklı derecelerde işitme kaybı yaşadığı görülüyor” dedi.

'ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ ORTA KULAK ENFEKSİYONLARINA DİKKAT EDİN'

İşitme kayıplarının günümüzde sıkça karşılaştığımız problemlerinden biri olduğunu belirten Doç. Dr. Doğan, “İşitme kayıplarını sınıflamak gerekir ise, dış, iç ve orta kulaktan kaynaklanan işitme kayıpları olarak ayırabiliriz. Dış kulaktan kaynaklanan işitme kayıpları sıklıkla kulağın kirlenmesine, enfeksiyonlara veya yabancı cisimlere bağlı olabilir. Nadiren dış kulak yoluna ait tümörlerde de işitme kayıpları görülebilir. Çocukluk çağında çokça gördüğümüz orta kulak enfeksiyonları veya sıvı birikimi de işitme kayıplarından bir tanesidir. İç kulağa ait işitme kayıplarını daha çok sinirsel işitme kayıpları olarak görüyoruz" diye konuştu. Doç. Dr. Doğan işitme kaybına neden olabilecek diğer durumları ise şöyle sıraladı: “Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, orta kulakta kronik olarak sıvı birikmesi, kafa travmaları, anormal kemik büyümesi, inme, genetik, Meniere hastalığı işitme kaybına yol açabilir” diye konuştu.
 

'95 DESİBEL ÜSTÜ ANİ İŞİTME KAYBINA YOL AÇABİLİR'

Doç. Dr. Doğan, iç kulak işitme kayıplarıyla ilgili şunları söyledi: "Bu kayıplar, kontrolsüz ilaç kullanımına bağlı yan etkiler ile genellikle, iç kulağa ait bazı akustik travmalar dediğimiz yüksek gürültüye veya radyasyona maruz kalmayla ilişkilidir. 95 desibel ve üstü ani işitme kayıplarına yol açabilir. Yüksek ses özellikle gürültülü ortamlarda çalışan kişileri tehdit ediyor.” 
 

'ZAMAN ZAMAN DİYALOGLARI KAÇIRIYORSANIZ İŞİTME KAYBI YAŞIYOR OLABİLİRSİNİZ'

İşitme kaybının çoğu zaman herhangi bir belirti vermediğine, bazı hastalarda ise kademe kademe işitme kaybı yaşanabileceğine vurgu yapan Doç. Dr. Doğan, “Konuştuğunuz kişilerin, cümlelerini tekrarlamalarını söylüyorsanız, kalabalık ortamlarda farklı sesleri ayırt edemiyorsanız, müzik dinlerken ya da televizyon izlerken sesin yüksekliğini hiç fark etmiyorsanız ve hatta çevrenizdekiler sizi uyarıyorsa, zaman zaman diyalogları kaçırıyorsanız işitme kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Belirtilerin devam etmesi ya da sıklıkla tekrarlaması durumunda mutlaka bir kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanına danışmak gerekir" ifadelerini kullandı.

'Birden fazla tedavi seçeneği var' diyen Doç. Dr. Doğan, işitme kayıplarının bir kısmının bazı tedavi seçenekleriyle düzeltilebileceğini belirterek, iç kulaktaki işitme kayıplarının birçoğunu işitme cihazı veya birtakım implantlarla, orta ya da dış kulaktaki işitme kayıplarını ise medikal veya cerrahi yöntemlerle tedavi edebildiklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KBB Uzmanı Doç. Dr. Doğan95 Desibel üstüSesIşitme Kaybı
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