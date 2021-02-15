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'Kedi, köpek tüyü ciğerde kist yapar’ düşüncesi tamamen yanlış

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, toplumun bir kesiminde yaygın olan 'kedi, köpek tüyü akciğer ve karaciğere yapışarak hasta eder' düşüncesinin tamamen yanlış bir kanaat olduğunu belirti. Köse, bu hastalıkların, dışkıdaki parazitlerden ortaya çıktığını, aşıların eksiksiz ve düzenli yaptırılmasıyla bunun önüne geçileceğini belirtti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2021 Pazartesi 10:20
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'Kedi, köpek tüyü ciğerde kist yapar’ düşüncesi tamamen yanlış

ADANA - Evcil hayvan kategorisinde ilk iki sırayı alan ve insanın can dostu olan kedi ve köpeklerden toplumun azımsanmayacak seviyedeki bir kesimi uzak duruyor. Bu uzak durmanın sebebi kimi zaman korku, kimi zaman ise yaşanılan ortamın evcil hayvanlara uygun olmamasından kaynaklanabiliyor. Toplumun bir kesiminde 'kedi, köpek tüyü akciğere, karaciğere yapışarak hasta eder' düşüncesi hakimken, Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bunun yanlış olduğunu söyledi.

Kedi ve köpeklerin evde ya da bahçede insana dost bir şekilde yaşamaya uygun hayvanlar olduğunu ifade eden Köse, bahsedilen hastalıkların kistlerden dolayı ortaya çıktığını dile getirdi. Kistlerin ise sanılanın aksine kedi, köpek tüyünden değil hayvanın bağırsaklarındaki tenyaların dışkı yoluyla doğaya saçılması ve ardından insanın teması halinde kişiye bulaşması şeklinde ortaya çıktığını belirtti. Bu parazitlerin insanın akciğerine ya da karaciğerine yapışıp burada varlığını sürdürdüğünü kaydeden Köse, "İnsanlar parazitlerin arakonakçısı haline gelir. Yani bu işin kılla, tüyle alakası yoktur. Kaldı ki bu parazitler de eğer kedi, köpeklerimizin aşılarını ve ilaçlarını eksiksiz kullanırsak ortadan kalkar. Bizler için bir risk teşkil etmez. Çocukları kıl, tüy boğazınıza kaçar diye korkutup hayvanlardan uzaklaştırmanın manası yok. Hayvanların üzerindeki kötü bir yafta bu” dedi.

Evinde kedi ve köpek beslediğini söyleyen Abdülkadir Barış Özgür ise hayvanlarıyla birlikte uyuduğunu, bugüne kadar kılla, tüyle alakalı bir hastalık yaşamadığını belirtti. Çocukluğundan beri evcil hayvan beslediğini kaydeden Özgür, "İnsanlar, kendilerine baksınlar. Bu hayvanlardan korkulmaz, insanlardan korkulur” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KediKöpek Tüyü Ciğerde Kist YaparYanlışEvcil Hayvan
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