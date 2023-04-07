Kemik iliği kanserinde "hücresel" tedaviler kökten çözüm sağlayabilir

Ankara

Geriatrik Hematoloji Derneği Kurucu Başkanı İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlı nüfusta kanser görülme sıklığı ve güncel tedavi çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Hematolojik kanserlerin özellikle 65 yaş üstünde görülme sıklığının arttığını söyleyen İlhan, bu yaş gruplarında en sık Hodgkin Dışı Lenfoma (HDL), multipl miyelom, Kronik Lenfositer Lösemi (KLL) ile akut lösemilerin görüldüğünü anlattı.

Prof. Dr. İlhan, "65 yaş altında 100 binde 1 olan hematolojik kanserler, 65 yaş üstünde maalesef 20-30 kat artarak 100 binde 30 oranına çıkıyor. Türkiye'de 9 milyona ulaşan 65 yaş üstü nüfusu dikkate aldığımızda 2023'te yeni hematolojik kanser teşhisi alacak vatandaş sayısı 20 binden fazla. Bizlerin buna hem tanı hem de tedavi anlamında hazır olması gerekiyor." diye konuştu.

"Stres de kanser oranlarının artmasında etkili"

Ortalama ömür süresinin uzamasının, kanser görülme oranlarını da artırdığına işaret eden İlhan, "Ayrıca sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, obezite, hareketsiz yaşam, artan stres ve genetiğiyle oynanmış gıdalar da kanser oranlarının artmasında etkili. Özellikle kan kanserlerinin beklentinin de üzerinde artış göstereceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

İlhan, karbonhidrat ve yağdan az, sebze ve meyveden zengin beslenme, paketli gıdalardan uzak durma ve düzenli egzersizin ileri yaşlarda kansere yakalanmama açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Geçen yıl 1000'den fazla hastaya kök hücre nakli yapıldı"

Türkiye'de sosyal devlet anlayışıyla kanser tedavilerinin ücretsiz olduğunu anımsatan İlhan, "Örneğin, geçen yıl devlet ve özel hastanelerde 1000'den fazla multipl miyelom hastasına kök hücre nakli yapıldı." dedi.

30 yıldır yapılan "ABD Hematoloji Kongresi"nin geçen aylarda düzenlendiğini ve Türk bilim insanları olarak, bu kongrede yer aldıklarını aktaran İlhan, güncel tedavilerin ele alındığını dile getirdi.

"2030'lu yıllarda artık kesin tedaviden bahsedebileceğiz"

Prof. Dr. İlhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Multipl miyelom tedavisinde geçen senelerde sadece bir monoklonal antikor kullanılırken artık bunların ikili, üçlü hedefe yönelik olanları ortaya çıktı, hedefe yönelik, kişileştirilmiş tedaviler dönemi başladı.

Hastalığın kökten çözümü için de CAR-T dediğimiz hücresel tedaviler yaygınlaşıyor. Miyelom kanserine yol açan ana hücreye yönelik tedaviler önümüzdeki dönemlerde daha çok karşımıza çıkacak, yaygınlaşacak. 2030'lu yıllarda artık kesin tedaviden bahsedebileceğiz."

İlhan, Türkiye'de de bu yeni tedavilerin gündeme geleceğinin altını çizerek, "Ben 45 yıllık bir doktorum ve ülkemiz hematoloji alanında bugün gelinen noktada uluslararası alanda da öncü durumda. 2030'da hematolojik kanserler, özellikle multipl miyelomada hücresel tedavilerin kökten çözüm sağlayacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.