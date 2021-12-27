KISA BOY TARİH OLUYOR! 

DİNÇER KARACALAR

Op. Dr. Halil Buldu ve Dr. Sedat İlhan, bu ameliyatları gerçekleştiren iki çok değerli doktorumuz. Dünya’da bir örneği daha bulunmayan Live Life Taller Rehabilitasyon Merkezi’ni bu amaçla kuran doktorlarımız başarılarıyla adından söz ettiriyor. Dünya’da tek olan bu merkez, Dünya’nın her yerinden bu nedenle operasyona gelen hastalara kozmetik boy uzatma imkanı sağlıyor.

Boy uzatma ameliyatından sonra hastaların ihtiyaç duyduğu fizik tedavi, diyetisyen, rehabilitasyon ve konaklama gibi hizmetleri de bünyesinde bulunduran merkez, oldukça büyük bir talep görüyor. Bugüne kadar yüzlerce kozmetik boy uzatma ameliyatı yapmış olan Op. Dr. Halil Buldu ve Dr. Sedat İlhan, dünya genelinde birçok ülkeden, (Japonya, ABD, Tüm Avrupa, Endonezya gibi ) gelen hastalarının ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda böyle bir merkez kurarak Türk Tıp tarihinde de bir ilkin sahibi oldular. İleri teknoloji cihazları ile yaklaşık 15 milyon TL’ye mal olan Live Life Taller Rehabilitasyon Merkezi aynı zamanda, sağlık turizmi anlamında da ülkemize büyük bir değer ve katkı sağlayan çok önemli bir sağlık merkezi oldu.