Korona önlemleri nedeniyle bu yıl daha az grip vakası görüldü

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, kış aylarının gelmesi ve viral hastalıkların artması nedeniyle koronavirüs vaka sayısının artmasının beklenen bir sonuç olduğunu anlattı. Prof. Dr. Yalçın, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maske, mesafe ve hijyen kurallarına genel itibariyle uyulmasıyla birlikte geçen yıla oranla daha az grip vakası görüldüğünü açıkladı.

'VİRAL HASTALIKLARIN ARTMASIYLA MUTASYON BEKLENEN SONUÇTU'

Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, virüsün yaşamsallığını sürdürebilmesi için önemli DNA ve RNA'sında değişimler meydana gelebileceğini anlattı. Şu ana kadar koronavirüsün 3 farklı mutasyonunun belirlendiğini aktaran Prof. Dr. Yalçın, mutasyonlara karşı ülkelerin çeşitli önlemler aldığını belirtti. Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, “Hollanda, İngiltere, Almanya, Belçika gibi gelişmiş ülkeler dış dünyayla ilişkilerini azalttı. Bu mutasyonlar virüsün hızlı ve kolay yayılması için önemli bir husus ama mutasyonların nasıl bir sonuç doğuracağını şimdiden söylemek zor. Ama gerçekte Covid-19 vakalarının halen belli bir düzeyde olduğu, çok fazla bir düşmenin gözlenmediği ortaya çıkmakta. Tabi kış aylarıyla birlikte hastalığın diğer viral hastalıklarla birlikte artması beklenen bir sonuçtu" diye konuştu.

TOPLUMSAL VE KİŞİSEL TEDBİRLER GRİP VAKASINI DÜŞÜRDÜ

Farklı ülkelerdeki grip hakkında yayınları da incelediğini belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, “Grip hastalığının biraz daha azaldığı, muhtemelen koruyucu önlemlerin, yani maske takılması, el hijyenlerine dikkat edilmesi gibi davranışların buna katkısı olduğu düşünülmektedir. Grip henüz bir zirve oluşturmadı ama Covid'in halen sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Diğer solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan viral etkenler ya da soğuk algınlığı etkenleri de burada devreye girebilir ama bunların ayrıştırılmasını iyi yapmak lazım. Ateş, öksürük nefes darlığı, tat ya da koku kaybı, Covid-19'un semptomları arasında yer alıyor" diye konuştu.