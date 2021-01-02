Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1701
EURO
9.0727
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Avşa Adası isimli gemi satılıyor
Avşa Adası isimli gemi...
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...

Korona önlemleri nedeniyle bu yıl daha az grip vakası görüldü

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, pandemi sürecindeki önlemler nedeniyle geçen yıla göre daha az grip vakasının görüldüğünü söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Ocak 2021 Cumartesi 08:39
0 Okunma
Korona önlemleri nedeniyle bu yıl daha az grip vakası görüldü

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, kış aylarının gelmesi ve viral hastalıkların artması nedeniyle koronavirüs vaka sayısının artmasının beklenen bir sonuç olduğunu anlattı. Prof. Dr. Yalçın, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maske, mesafe ve hijyen kurallarına genel itibariyle uyulmasıyla birlikte geçen yıla oranla daha az grip vakası görüldüğünü açıkladı.

'VİRAL HASTALIKLARIN ARTMASIYLA MUTASYON BEKLENEN SONUÇTU'

Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, virüsün yaşamsallığını sürdürebilmesi için önemli DNA ve RNA'sında değişimler meydana gelebileceğini anlattı. Şu ana kadar koronavirüsün 3 farklı mutasyonunun belirlendiğini aktaran Prof. Dr. Yalçın, mutasyonlara karşı ülkelerin çeşitli önlemler aldığını belirtti. Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, “Hollanda, İngiltere, Almanya, Belçika gibi gelişmiş ülkeler dış dünyayla ilişkilerini azalttı. Bu mutasyonlar virüsün hızlı ve kolay yayılması için önemli bir husus ama mutasyonların nasıl bir sonuç doğuracağını şimdiden söylemek zor. Ama gerçekte Covid-19 vakalarının halen belli bir düzeyde olduğu, çok fazla bir düşmenin gözlenmediği ortaya çıkmakta. Tabi kış aylarıyla birlikte hastalığın diğer viral hastalıklarla birlikte artması beklenen bir sonuçtu" diye konuştu.

TOPLUMSAL VE KİŞİSEL TEDBİRLER GRİP VAKASINI DÜŞÜRDÜ

Farklı ülkelerdeki grip hakkında yayınları da incelediğini belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, “Grip hastalığının biraz daha azaldığı, muhtemelen koruyucu önlemlerin, yani maske takılması, el hijyenlerine dikkat edilmesi gibi davranışların buna katkısı olduğu düşünülmektedir. Grip henüz bir zirve oluşturmadı ama Covid'in halen sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Diğer solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan viral etkenler ya da soğuk algınlığı etkenleri de burada devreye girebilir ama bunların ayrıştırılmasını iyi yapmak lazım. Ateş, öksürük nefes darlığı, tat ya da koku kaybı, Covid-19'un semptomları arasında yer alıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGripProf.Dr. Ata Nevzat Yalçın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs görüldü
Bakan Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs görüldü
Koronavirüs salgınında can kaybı 21 bin 93'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 21 bin 93'e yükseldi
'Aşılama ile birlikte okulların açılmasını tekrar düşünmek gerekiyor'
'Aşılama ile birlikte okulların açılmasını tekrar düşünmek gerekiyor'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans