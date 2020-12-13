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'Koronavirüs aşılarının benzeri, hayvanlar üzerinde başarıya ulaştı'

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Çinli firma tarafından geliştirilen Covid-19 aşısıyla ilgili halk arasında konuşulan ‘DNA kopyalama' ve 'kısırlaştırma' gibi konuların komplo teorisi olduğunu söyledi. Koronavirüs salgınından kurtulmanın tek yolunun aşı olmaktan geçtiğini belirten Köse, "Biz bu tip aşıları çeşitli hayvanlar üzerinde kullandık. Çin’den gelecek olan aşı da yine aynı teknikle üretilmiş aşıdır. Gereken testler yapıldıktan sonra aşılama başlayınca eminim ki bağışıklık kazanılacaktır" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
13 Aralık 2020 Pazar 09:44
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'Koronavirüs aşılarının benzeri, hayvanlar üzerinde başarıya ulaştı'

ADANA

Koronavirüs salgınının etkileri tüm dünyada sürerken, birçok ülkede de aşı çalışmaları hız kazandı. Türkiye’de bir yandan yerli aşı çalışmaları devam ederken bir yandan Çin’de geliştirilen inaktif Covid-19 aşısı da ülkeye getirilerek, klinik deneylere başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Bilim Kurulu toplantısı sonrası söz konusu aşıdan 50 milyon doz alım için sözleşme imzalandığını açıkladı. Aşı çalışmaları devam ederken, halk arasında ve sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. Özellikle mRNA aşılarıyla insan DNA’sının kopyalanacağı ya da aşı olanın kısırlaşmış olacağı söylentileri yayıldı. Benzer tekniklerle üretilen inaktif aşıların yıllardan beri çeşitli virüslere karşı hem hayvanlar hem de insanlar üzerinde kullanıldığına dikkat çeken Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse de aşı hakkındaki komplo teorilerinin tamamının yersiz olduğunu kaydetti.

'AŞIDAN KORKMAYIN'

Koronavirüs salgınından kurtulmanın tek yolunun aşı olmaktan geçtiğini vurgulayan Nihat Köse, bu tip inaktif aşıların daha önce hayvanlar üzerinde kullanıldığını kaydetti. Tavuklarda görülen, koronavirüs ailesinden olan bir virüse karşı da benzer aşı kullanıldığını ve başarı sağlandığını belirten Köse, "Bu aşılar virüsü ekarte edecek aşılardır. Denemeleri sürüyor. Biz bu tip aşıları çeşitli hayvanlar üzerinde kullandık. Çin’den gelecek olan aşı da yine aynı teknikle üretilmiş bir aşıdır. Gereken testler yapıldıktan sonra aşılama başlayınca eminim ki bağışıklık kazanılacaktır. Komplo teorileri tamamen boştur. Kısırlaşma ya da DNA kopyalama düşüncesi bilimle uyuşmaz. Aşının şu an için tek dezavantajı var, o da ne kadar süre bağışıklık sağlayacağını öngörememektir. Bu da yapılan denemelerle birlikte zamanla ortaya çıkacaktır. Aşıdan korkmayıp bu virüsle mücadelemizi sürdürmeliyiz" diye konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
AdanaHekimler OdasıKoronavirüsHayvanlarDna KopyalamaKısırlaştırmaKomplo Teorisi
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