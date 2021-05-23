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Koronavirüs korkusundan hastaneye gelmeyen kalp hastalarına uyarı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan, koronavirüs salgını döneminde düzenli takiplerini aksatan kronik kalp hastası sayısında büyük artış yaşandığını söyledi. Bu aksatmalardan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını belirten Çağlıyan "Kalp krizinde dakikalar önemliyken, belirtileri görüp üçüncü gün hastaneye gelen hastalar gördük. Bu durum kalp kasının geri döndürülemeyecek derecede zarar görmesine sebep oluyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Mayıs 2021 Pazar 10:59
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Koronavirüs korkusundan hastaneye gelmeyen kalp hastalarına uyarı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede yaklaşık 1.5 yıldır sürerken, TÜrkiye'de tedbirler de devam ediyor. Bu süreçte özellikle hastanelerde mesailer aralıksız devam ederken, koronavirüs dışında rahatsızlıkları olan kişilerin bir kısmı ise salgın korkusun yüzünden sağlık kuruluşlarından uzak durmaya başladı. Koronavirüsle mücadelede tedbirlerin hayati önem taşıdığını ve evde vakit geçirmenin kişi için daha güvenli olduğunu belirten Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan, kronik rahatsızlığı olanların hastaneye gitmemek için sağlık kontrollerini aksatmasının yanlış olduğunu söyledi.

‘BULGULARI HAFİFE ALMASINLAR’

Salgın döneminde özellikle kalp rahatsızlığı olan hastalarının takiplerini aksatmaya başladıklarını kaydeden Çağlıyan, bu durumun hastaların yaşamını tehlikeye atması anlamına geldiğini söyledi. Kardiyologlar olarak hayati durumlarla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Çağlıyan, "Kalp, hafife alınmayacak bir alan. İnsanların koronavirüs korkusunu anlıyoruz. Fakat süreç ne olursa olsun, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi bulguları hafife almamaları gerektiğini söylüyoruz. Bunlar göz ardı edilip hastaneye başvurulmaz ise geri dönüşü olmayan ağır sonuçlar yaşanabilir" dedi.

'ÖNCEDEN ANINDA GELENLER, ŞİMDİ BEKLİYORLAR'

Salgın döneminde kendisinin de kaybettiği hastalarının olduğunu kaydeden Çağlıyan, en büyük sorunun kalp krizi geçiren kişilerin hastaneye çok geç gelmesi olduğunu söyledi. Kalp krizi geçirmeye başlayan bazı kişilerin belirti olmasına rağmen harekete geçmediğini vurgulayan Çağlıyan, "Önceden ağrı hissettikleri an hastaneye gelenler, şimdi göğüs ağrısının artmasını bekliyorlar. 'Emin olayım, boşuna gitmeyeyim2 diye düşünerek kendilerini riske atıyorlar. Kalp krizinde dakikalar önemliyken, belirtileri görüp üçüncü gün hastaneye gelen hastalar gördük. Bu durum kalp kasının geri döndürülemeyecek derecede zarar görmesine sebep oluyor. Henüz yüzde olarak hesaplanmasa da bu dönemde kalp rahatsızlıklarından ölenlerin sayısında artış oldu. Pandemiden korunmaya devam edelim ama ciddi şikayetlerimiz için hastaneye gitmeyi ertelemeyelim” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı HastanesiKardiyolojiDoç.Dr. Çağlar Emre ÇağlıyanKoronavirüsKalpHastaHastane
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