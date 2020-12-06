Koronavirüs salgınında can kaybı 14 bin 705'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 178 bin 903 testte, 31 bin 896 vaka ile 6 bin 128 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 196 kişi ile toplam can kaybı 14 bin 705'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 178 bin 903 testten 31 bin 896 vaka, 6 bin 128 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 100 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84, toplam hasta sayısı 533 bin 198, toplam vefat sayısı 14 bin 705, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 800, toplam iyileşen hasta sayısı 427 bin 242 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde aktarıldı.

'KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARA ARA VERELİM'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim" açıklamasında bulundu.