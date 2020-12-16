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Koronavirüs salgınında can kaybı 16 bin 881'e yükseldi

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Aralık 2020 Çarşamba 08:01
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Koronavirüs salgınında can kaybı 16 bin 881'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 206 bin 190 testte, 32 bin 102 vaka ile 5 bin 105 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 235 kişi ile toplam can kaybı 16 bin 881'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 206 bin 190 testten 32 bin 102 vaka, 5 bin 105 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 247 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 21 milyon 490 bin 195, toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 447, toplam vefat sayısı 16 bin 881, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 988, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 661 bin 191 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

'KAYIPLARIMIZI AZALTMAK ZORUNDAYIZ'

Bakan Koca, güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiSağlık BakanıSağlık BakanlığıFahrettin Koca
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