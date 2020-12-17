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Koronavirüs salgınında can kaybı 17 bin 121'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 205 bin 397 testte, 29 bin 718 vaka ile 4 bin 893 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 240 kişi ile toplam can kaybı 17 bin 121'e yükseldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Aralık 2020 Perşembe 08:48
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Koronavirüs salgınında can kaybı 17 bin 121'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 205 bin 397 testten 29 bin 718 vaka, 4 bin 893 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 240 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 922 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592, toplam vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165, toplam vefat sayısı 17 bin 121, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 960, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 691 bin 113 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

'GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ'

Bakan Koca, güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 4 bin 893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiFahrettin KocaSağlık Bakanı
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