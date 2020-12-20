Koronavirüs salgınında can kaybı 17 bin 851'e yükseldi

Son 24 saatte yapılan 173 bin 132 testte, 22 bin 195 vaka ile 4 bin 2 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 241 kişi ile toplam can kaybı 17 bin 851'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 173 bin 132 testten 22 bin 195 vaka, 4 bin 2 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 241 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 516 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 22 milyon 280 bin 635, toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 285, toplam vefat sayısı 17 bin 851, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 501, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 779 bin 68 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

'TEDBİR VE KISITLAMALARIN ETKİSİNİ GÖRÜYORUZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 4 bin 2 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir" dedi.