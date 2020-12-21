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Koronavirüs salgınında can kaybı 18 bin 97'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 158 bin 892 testte, 20 bin 316 vaka ile 3 bin 546 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 246 kişi ile toplam can kaybı 18 bin 97'ye yükseldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Aralık 2020 Pazartesi 07:39
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Koronavirüs salgınında can kaybı 18 bin 97'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 158 bin 892 testten 20 bin 316 vaka, 3 bin 546 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 246 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 218 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527, toplam vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, toplam vefat sayısı 18 bin 97, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 347, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 800 bin 286 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

'TEDBİR VE KISITLAMALAR NETİCE VERİYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiFahrettin KocaSağlık BakanlığıCovid19
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