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Koronavirüs salgınında can kaybı 21 bin 295'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ocak 2021 Pazar 07:54
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Koronavirüs salgınında can kaybı 21 bin 295'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 149 bin 218 testte, 11 bin 180 vaka ile 1713 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 202 kişi ile toplam can kaybı 21 bin 295'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 149 bin 218 testten 11 bin 180 vaka, 1713 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 202 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 672 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 24 milyon 811 bin 888, toplam vaka sayısı 2 milyon 232 bin 35, toplam vefat sayısı 21 bin 295, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 764, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 126 bin 432 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

'BİRLİKTE HAREKET EDERSEK GÜÇLÜYÜZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
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