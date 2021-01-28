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Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 476'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ocak 2021 Perşembe 08:46
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Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 476'ya yükseldi

Son 24 saatte yapılan 179 bin 419 testte, 7 bin 489 vaka ile 675 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 132 kişi ile toplam can kaybı 25 bin 476'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 179 bin 419 testte 7 bin 489 vaka, 675 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 803 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 29 milyon 7 bin 915, toplam vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839, toplam vefat sayısı 25 bin 476, toplam ağır hasta sayısı 1765, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 331 bin 314 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19Sağlık BakanlığıFahrettin Koca
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