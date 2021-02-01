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Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 993'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Şubat 2021 Pazartesi 08:52
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Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 993'e yükseldi

Son 24 saatte yapılan 136 bin 418 testte, 6 bin 562 vaka ile 641 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 128 kişi ile toplam can kaybı 25 bin 993'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 136 bin 418 testte 6 bin 562 vaka, 641 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 128 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 6 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 29 milyon 631 bin 422 toplam vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463, toplam vefat sayısı 25 bin 993, toplam ağır hasta sayısı 1634, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 362 bin 415 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBilim KuruluFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19Aşı
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