Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1544
ALTIN
418.775
DOLAR
7.0805
STERLİN
9.7647
EURO
8.5711
Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75...
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de...
Sinop Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptırıyor
Sinop Belediyesi kat karşılığı...
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...

Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 998'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Şubat 2021 Çarşamba 08:29
0 Okunma
Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 998'e yükseldi

Son 24 saatte yapılan 137 bin 712 testte, 8 bin 636 vaka ile 659 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 98 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 998'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 137 bin 712 testte 8 bin 636 vaka, 659 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 98 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 109 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 30 milyon 893 bin 496 toplam vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195, toplam vefat sayısı 26 bin 998, toplam ağır hasta sayısı 1310, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 437 bin 382 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sihirli Elleriyle Kadınların Vazgeçilmezi Dr. İlker Yörük’ten 5 dakika da Kalıcı Güzellik 
Sihirli Elleriyle Kadınların Vazgeçilmezi Dr. İlker Yörük’ten 5 dakika da Kalıcı Güzellik 
"Haziran'da mutasyonlu virüse karşı aşı devreye girebilir"
"Haziran'da mutasyonlu virüse karşı aşı devreye girebilir"
Lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat
Lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans