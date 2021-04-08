Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1418
ALTIN
457.921
DOLAR
8.1674
STERLİN
11.2447
EURO
9.6952
Motoryat tipi tekne icradan satılık
Motoryat tipi tekne icradan...
Ümraniye Belediyesi eski araç ve iş makinelerini satacak
Ümraniye Belediyesi eski araç...
Çanakkale Biga’da icradan satılık tarlalar
Çanakkale Biga’da icradan satılık...
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak
Hasta ve Yaşlı Bakım...

Koronavirüs salgınında can kaybı 32 bin 943'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 302 bin 108 testte, 54 bin 740 vaka ile 2 bin 203 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 276 kişi ile toplam can kaybı 32 bin 943'e yükseldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Nisan 2021 Perşembe 09:22
0 Okunma
Koronavirüs salgınında can kaybı 32 bin 943'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 302 bin 108 testte 54 bin 740 vaka, 2 bin 203 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 503 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250, toplam vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, toplam vefat sayısı 32 bin 943, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 604, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 194 bin 978 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiCovid19VakaHastaAşıMaske
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastalığı evinde geçirenler, evcil hayvanlarından da uzak durmalı
Hastalığı evinde geçirenler, evcil hayvanlarından da uzak durmalı
Trabzon'da, aşılamada sona yaklaşılan 65 yaş üzerinde vakalar azaldı
Trabzon'da, aşılamada sona yaklaşılan 65 yaş üzerinde vakalar azaldı
Kolon kanserinden korunmak için beslenme önem taşıyor
Kolon kanserinden korunmak için beslenme önem taşıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans