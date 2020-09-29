Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1121
ALTIN
472.569
DOLAR
7.7976
STERLİN
10.0573
EURO
9.0986
Patlayıcı tespit eden robotla birinci olan gençlere Bakan Soylu'dan destek
Patlayıcı tespit eden robotla birinci...
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı...
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat

Koronavirüs salgınında can kaybı, 8 bin 62'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 115 bin 523 testten 1412 koronavirüs hastası tespit edilirken, yaşamını yitiren 65 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 62'ye yükseldi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Eylül 2020 Salı 09:23
0 Okunma
Koronavirüs salgınında can kaybı, 8 bin 62'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 115 bin 523 koronavirüs testi yapıldı, 1412 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 1422 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, toplam hasta sayısı 315 bin 845, toplam vefat sayısı 8 bin 62, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.5, ağır hasta sayısı 1596, toplam iyileşen hasta sayısı 277 bin 52 oldu.  



'TEDBİRİN NETİCE VERDİĞİNDEN EMİNİZ'


Bakan Koca tabloya ilişkin, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız, yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SAĞLIKLI DİYET İLE KALICI KİLO VERMENİN FORMÜLÜ 
SAĞLIKLI DİYET İLE KALICI KİLO VERMENİN FORMÜLÜ 
Ev temizliği yaparken sakatlanmalara dikkat: Bez sıkmayın
Ev temizliği yaparken sakatlanmalara dikkat: Bez sıkmayın
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans