Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1166
ALTIN
487.703
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2536
EURO
9.2684
TEM yoluna toprak kaydı
Son Dakika
TEM yoluna toprak kaydı
Esenyurt'ta çatı yangını
Son Dakika
Esenyurt'ta çatı yangını
Karadeniz'e hamsi Ege'den gidiyor
Karadeniz'e hamsi Ege'den gidiyor
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere...

Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 722'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 115 bin 295 testten 1629 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 55 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 722'ye yükseldi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ekim 2020 Cumartesi 09:28
0 Okunma
Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 722'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 115 bin 295 testten 1629 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, 1402 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342, toplam hasta sayısı 332 bin 382, toplam vefat sayısı 8 bin 722, toplam ağır hasta sayısı 1398, toplam iyileşen hasta sayısı 291 bin 754 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2, yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31.4, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı yüzde 99.3 olarak belirlendi.

'AĞIR HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Bakan Koca, güncel verilere ilişkin, "Bugün yeni 1629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiCovid19Sağlık BakanlığıFahrettin Koca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
"İyot eksikliği kansere neden olabilir"
"İyot eksikliği kansere neden olabilir"
Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana’da pik yaptı
Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana’da pik yaptı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans