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Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 371'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 116 bin 249 testten 1958 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 75 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 371'e yükseldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Ekim 2020 Salı 09:35
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Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 371'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 116 bin 249 testten 1958 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 75 kişi hayatını kaybederken, 1424 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561, toplam hasta sayısı 349 bin 519, toplam vefat sayısı 9 bin 371, toplam ağır hasta sayısı 1447, toplam iyileşen hasta sayısı 305 bin 427 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6, yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.1, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99.6 olarak belirlendi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EMEKLERİNİ KATKI VEREREK YÜCELTELİM'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 1958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim" değerlendirmesinde bulundu.


DHA

Son Güncelleme: 20.10.2020 09:37
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanıKoronavirüsPandemiCovid19
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